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38-летняя звезда «Шага вперед» Дженна Деван ждет второго ребенка

Стало известно о том, что бывшая жена Ченнинга Татума через несколько месяцев станет мамой во второй раз. 
Дженна Деван, Стив Кази

Дженна Деван, известная по фильму «Шаг вперед», объявила о грядущем пополнении в семье. Отцом ребенка стал 43-летний актер Стив Кази, ее нынешний возлюбленный. В интервью изданию People пара сообщила:

«Мы вне себя от радости и не можем быть счастливее, ведь мы расширяем нашу семью!».

Несмотря на то, что Дженна пока не сообщала о беременности в социальных сетях, фолловеры нашли способ поздравить ее в комментариях под последним постом. 

«Мои поздравления будущей мамочке», «Дженна, поздравляю с пополнением. Здоровья тебе и твоему ребенку!», «Поздравляю мою любимую пару! Обожаю вашу со Стивом маленькую семью».

Примечательно, что среди фолловеров звезды нашлись и те, кого эта радостная новость опечалила. Одна из подписчиц с грустью отметила, что она еще не отошла от расставания актрисы 39-летним Ченнингом Татумом и не готова радоваться за Дженну и Стива. 

Дженна Деван, Стив Кази

Напомним, что одна из самых красивых голливудских пар распалась в апреле 2018 года. Дженна вернула себе девичью фамилию и потребовала совместную опеку над дочерью. В настоящее время 6-летняя Эверли живет с матерью, но отец не забывает о девочке.

Впрочем, такой красавец, как Ченнинг долго не оставался в одиночестве, и нашел утешение в объятиях певицы Джесси Джей.

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24 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @jennadewan/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Дженна Деван

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Второй муж тоже очень интересный) Хорошо, когда жизнь после развода складывается у всех благополучно.

  • Красивая женщина, даже не удивлена, что так быстро устроила личную жизнь.

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