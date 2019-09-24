38-летняя звезда «Шага вперед» Дженна Деван ждет второго ребенка

Стало известно о том, что бывшая жена Ченнинга Татума через несколько месяцев станет мамой во второй раз.

Дженна Деван, известная по фильму «Шаг вперед», объявила о грядущем пополнении в семье. Отцом ребенка стал 43-летний актер Стив Кази, ее нынешний возлюбленный. В интервью изданию People пара сообщила:

«Мы вне себя от радости и не можем быть счастливее, ведь мы расширяем нашу семью!».

Несмотря на то, что Дженна пока не сообщала о беременности в социальных сетях, фолловеры нашли способ поздравить ее в комментариях под последним постом.

«Мои поздравления будущей мамочке», «Дженна, поздравляю с пополнением. Здоровья тебе и твоему ребенку!», «Поздравляю мою любимую пару! Обожаю вашу со Стивом маленькую семью».

Примечательно, что среди фолловеров звезды нашлись и те, кого эта радостная новость опечалила. Одна из подписчиц с грустью отметила, что она еще не отошла от расставания актрисы 39-летним Ченнингом Татумом и не готова радоваться за Дженну и Стива.

Напомним, что одна из самых красивых голливудских пар распалась в апреле 2018 года. Дженна вернула себе девичью фамилию и потребовала совместную опеку над дочерью. В настоящее время 6-летняя Эверли живет с матерью, но отец не забывает о девочке.

Впрочем, такой красавец, как Ченнинг долго не оставался в одиночестве, и нашел утешение в объятиях певицы Джесси Джей.