Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Как жить без тебя, мамочка?»: дочь Аллы Вербер впервые прокомментировала ее смерть

Дочь погибшей Аллы Вербер обратилась к подписчикам ее страницы и сказала, что будет публиковать в соцсети архивные фотографии мамы в память о ней.

6 августа мир российской моды изменился навсегда — скончалась «самый могущественный байер» и фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер. 

«Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию. Большое спасибо всем, кто выражает соболезнования родным и близким», — говорится в официальном сообщении на странице Аллы Константиновны.

Последнее прижизненное фото в Инстаграме Аллы Вербер
Последнее прижизненное фото в Инстаграме Аллы Вербер

14 августа Вербер похоронили в Торонто. К сожалению, многие друзья Аллы Константиновны не успели получить визу в Канаду, поэтому с ней простились только самые близкие: дочь Катя, внучки Мишель и Элизабет, а также несколько партнеров по бизнесу.

Прошло почти два месяца, и только сейчас Екатерина Вербер нарушила молчание. Она опубликовала обращение на странице мамы. «Как-то я назвала маму своей самой крепкой стеной, самой надежной крышей, крыльями, которые поддержат в трудную минуту. Теперь я лишилась этой защиты... Как жить без тебя, мамочка? Мой самый близкий, теплый человек... Теперь моя очередь быть такой же сильной, как ты, такой же мудрой и стойкой. Я буду делать все, чтобы ты, глядя с небес, гордилась мной... Я знаю, ты не хотела оставлять меня одну, и ушла только тогда, когда поняла, что у меня есть моя семья — Тимур и дети», — написала Катя.

Также Вербер отметила, что ее мама успела «узнать счастье, трижды став бабушкой». «Я счастлива, что мои девочки успели понять, какая особенная и неповторимая их обожаемая бабушка, и как им с ней повезло», — добавила Катя.

Дочь Вербер сказала, что ей было сложно подобрать слова. Катя очень гордится матерью, ведь та смогла победить рак и продлить себе жизнь на десять лет. 

Перейти к обсуждению


24 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @katiaverber, @verberalla/Instagram

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.