«Как жить без тебя, мамочка?»: дочь Аллы Вербер впервые прокомментировала ее смерть

Дочь погибшей Аллы Вербер обратилась к подписчикам ее страницы и сказала, что будет публиковать в соцсети архивные фотографии мамы в память о ней.

6 августа мир российской моды изменился навсегда — скончалась «самый могущественный байер» и фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.

«Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию. Большое спасибо всем, кто выражает соболезнования родным и близким», — говорится в официальном сообщении на странице Аллы Константиновны.

Последнее прижизненное фото в Инстаграме Аллы Вербер

14 августа Вербер похоронили в Торонто. К сожалению, многие друзья Аллы Константиновны не успели получить визу в Канаду, поэтому с ней простились только самые близкие: дочь Катя, внучки Мишель и Элизабет, а также несколько партнеров по бизнесу.

Прошло почти два месяца, и только сейчас Екатерина Вербер нарушила молчание. Она опубликовала обращение на странице мамы. «Как-то я назвала маму своей самой крепкой стеной, самой надежной крышей, крыльями, которые поддержат в трудную минуту. Теперь я лишилась этой защиты... Как жить без тебя, мамочка? Мой самый близкий, теплый человек... Теперь моя очередь быть такой же сильной, как ты, такой же мудрой и стойкой. Я буду делать все, чтобы ты, глядя с небес, гордилась мной... Я знаю, ты не хотела оставлять меня одну, и ушла только тогда, когда поняла, что у меня есть моя семья — Тимур и дети», — написала Катя.



Также Вербер отметила, что ее мама успела «узнать счастье, трижды став бабушкой». «Я счастлива, что мои девочки успели понять, какая особенная и неповторимая их обожаемая бабушка, и как им с ней повезло», — добавила Катя.

1 2 3 4 5 6 7 Аллы Вербер не стало 6 августа

Дочь Вербер сказала, что ей было сложно подобрать слова. Катя очень гордится матерью, ведь та смогла победить рак и продлить себе жизнь на десять лет.