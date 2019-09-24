Второй день в Африке: Меган Маркл появилась в мечети в несуразном наряде и с платком на голове

Новый аутфит Меган Маркл, который она выбрала для своего второго дня в Южной Африке, вызвал у некоторых поклонников недоумение.

Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри продолжают свое путешествие по Южной Африке. 23 сентября пара приехала в старейшую мечеть в Кейптауне.



Для посещения храма Меган выбрала длинное платье цвета хаки и светло-бежевый платок. На ноги герцогиня Сассекская надела бежевые балетки.

Принц Гарри и Меган Маркл

СМИ отмечают, что поклонники монарших особ, которые пришли встретить Меган и Гарри к мечети, приветствовали супругов бурными овациями.

Герцог и герцогиня встретились с местным имамом (духовный глава у мусульман), лидерами общин и студентами, проходящими обучение по программе обмена.

Меган Маркл

Кстати, после того, как Меган и Гарри покинули мечеть Кейптауна, они отпраздновали День наследия вместе с коренными жителями города. Это праздник, во время которого прославляют культуру страны.







1 2 3 4 5 6 7 Завершился второй день Меган Маркл и принц Гарри в Африке

Отметим, недавний наряд Меган пришелся не по вкусу адептам королевских традиций. Консерваторы уже заявили, что к платью претензий нет, а вот к обуви — есть. Мол, экс-актриса не имела права надевать эспадрильи на танкетке — королева выступает против такой обуви. Интересно, что она скажет про данный аутфит?