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Второй день в Африке: Меган Маркл появилась в мечети в несуразном наряде и с платком на голове

Новый аутфит Меган Маркл, который она выбрала для своего второго дня в Южной Африке, вызвал у некоторых поклонников недоумение.
Меган Маркл
Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри продолжают свое путешествие по Южной Африке. 23 сентября пара приехала в старейшую мечеть в Кейптауне.

Для посещения храма Меган выбрала длинное платье цвета хаки и светло-бежевый платок. На ноги герцогиня Сассекская надела бежевые балетки. 

Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

СМИ отмечают, что поклонники монарших особ, которые пришли встретить Меган и Гарри к мечети, приветствовали супругов бурными овациями.

Герцог и герцогиня встретились с местным имамом (духовный глава у мусульман), лидерами общин и студентами, проходящими обучение по программе обмена. 

Меган Маркл
Меган Маркл

Кстати, после того, как Меган и Гарри покинули мечеть Кейптауна, они отпраздновали День наследия вместе с коренными жителями города. Это праздник, во время которого прославляют культуру страны. 


Отметим, недавний наряд Меган пришелся не по вкусу адептам королевских традиций. Консерваторы уже заявили, что к платью претензий нет, а вот к обуви — есть. Мол, экс-актриса не имела права надевать эспадрильи на танкетке — королева выступает против такой обуви. Интересно, что она скажет про данный аутфит?

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24 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Смешная она какая-то) Актриса- одним словом.

  • Нестарадаю какой-то предвзятостью... Но! Второй день наблюдаю парад халатов. Да и вообще, выбор образов вызывает какое-то недоумение. В мечеть с такой причёской странной растрепанной. Какая то вся незаконченная и неуместная. У неё же лучшая подруга стилист, неужели не может подсказать?

  • Почему сразу несуразно? вполне себе нормальное длинное платье

  • Редакция, вы уже определитесь, эспадрильи на танкетке или балетки на плоской подошве))). В чем была Меган Маркл и что не понравилось?))

  • Вполне нормальный наряд. В чем несуразность?

  • Подобрать что-либо под фигуру Меган(абсолюно лишенную талии, с «цыплячьими» конечностями) задча не из легких. Платье подходит к ситуации(разве что цвет можно было взять иной), платок на голове тоже вполне «в тему» ― попытка зачтена. Но вот прическа... однозначно, волосы стоило забрать в пучок(или просто сплести косой). На всякий случай напомню: скромная одежда с покрытой головой естественна в мусульиансаом мире ― Камилла, Мелания тоже покрывали в таких случаях голову. Ну и собственно мусульманские дамы, королева Рания, например, могла бы стать примером для Меган в данной ситуации. И куда смотрят ее личные консультанты? Или уже никого не осталось?

  • Странно как-то: все беременность на шпильках побегала, а сейчас на «устойчивую» обувь перешла.

  • Красиво Меган в платке. Ей идет. Обувь удобная потому что жарко, много ходьбы и легко, быстро можно разуться при входе в мечеть.

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