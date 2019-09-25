Кристина Асмус ответила на многочисленные слухи о расставании с Гариком Харламовым

20 сентября Кристина Асмус появилась на открытии кинофестиваля «Евразийский мост» в Ялте, где был представлен фильм «Текст», в котором она сыграла главную роль.
После презентации фильма 31-летняя Асмус пофотографировалась с поклонниками. Тогда-то многие заметили, что чего-то явно не хватает — а именно обручального кольца на пальце Кристины. Тут же поползли слухи о расставании актрисы и резидента Comedy Club Гарика Харламова.
Кристина, видимо, пару дней читала новости о своем скором разводе и не выдержала. Пришлось успокаивать мнительных подписчиков.
Отметим, что СМИ довольно часто подозревают Асмус и Харламова в разладе. Летом, например, слухи поползли со скоростью света — Кристина и ее дочь Настя улетели отдыхать без мужа на Мальдивы. А в начале сентября — в Турцию. И снова без Харламова.
Хотя это скорее связано с загруженным рабочим графиком Гарика и его аэрофобией. Харламов ужасно боится летать на самолете и предпочитает тратить время, но добираться до места назначения на поезде.