Кристина Асмус ответила на многочисленные слухи о расставании с Гариком Харламовым

Поклонники пары Кристины Асмус и Гарика Харламова недавно очень забеспокоились: на последних фотографиях в Инстаграме актриса запечатлена без обручального кольца. Звезда «Интернов» поспешила успокоить всех неравнодушных.

Гарик Харламов и Кристина Асмус

20 сентября Кристина Асмус появилась на открытии кинофестиваля «Евразийский мост» в Ялте, где был представлен фильм «Текст», в котором она сыграла главную роль.

После презентации фильма 31-летняя Асмус пофотографировалась с поклонниками. Тогда-то многие заметили, что чего-то явно не хватает — а именно обручального кольца на пальце Кристины. Тут же поползли слухи о расставании актрисы и резидента Comedy Club Гарика Харламова.

Кристина Асмус

Кристина, видимо, пару дней читала новости о своем скором разводе и не выдержала. Пришлось успокаивать мнительных подписчиков.

«Дорогие СМИ, почему же вы только после этого фестиваля заметили меня без обручального кольца? Мы с Гариком кольца не носили никогда. И не хотим. Поэтому хватит уже нас и читателя разводить», — написала в Инстаграме артистка.

Отметим, что СМИ довольно часто подозревают Асмус и Харламова в разладе. Летом, например, слухи поползли со скоростью света — Кристина и ее дочь Настя улетели отдыхать без мужа на Мальдивы. А в начале сентября — в Турцию. И снова без Харламова.



1 2 3 ... 8 Кристина Асмус опровергла слухи о расставании с мужем

Хотя это скорее связано с загруженным рабочим графиком Гарика и его аэрофобией. Харламов ужасно боится летать на самолете и предпочитает тратить время, но добираться до места назначения на поезде.