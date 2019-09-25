Деми Мур впервые показала фото, сделанное незадолго до выкидыша на 6-м месяце беременности

В недавнем интервью Деми Мур рассказала о том, что потеряла ребенка от Эштона Катчера на 6-м месяце беременности. Актриса показала редкий снимок с округлившимся животом из личного архива.

56-летняя Деми Мур выпустила свою автобиографию «Изнутри». В преддверии появления книги на полках книжных магазинов актриса дала серию интервью разнообразным изданиям. На днях она стала гостьей телешоу Good Morning America, где Мур поведала о своей юности, кинокарьере и непростой личной жизни.

Рассказала Деми и о браке с Эштоном Катчером. Союз Мур и актера, который был младше ее на 15 лет, часто становился предметом обсуждений в СМИ. Но только сейчас звезда решилась сообщить новые печальные подробности их с Катчером брака.

В 2003 году 42-летняя актриса была одержима мыслью родить ребенка. Деми воспитывала троих дочерей от Брюса Уиллиса, но они с Эштоном не теряли надежды завести своих детей. Одна из попыток оказалась успешной, супруги были вне себя от счастья и решили сохранить беременность Мур в секрете. Однако, будучи на 6-м месяце, Деми потеряла ребенка. В программе она показала кадр, на котором можно увидеть округлившийся живот актрисы и врача, приложившего к нему руку.

«Вы можете заметить на лице доктора сочетание ужаса и необходимости срочно сообщить мне всю информацию. Потому что, несомненно, сердцебиения у ребенка не было», — сообщила Деми на шоу Good Morning America.

Деми чувствовала себя потерянной, она находилась в отчаянии и начала искать утешение в алкоголе и болеутоляющих препаратах. Поведение Эштона только усугубляло ситуацию: актриса узнала о его измене из Google и тотчас же спросила у него, правдивы ли эти слухи. Он не стал отпираться и сразу же признал свою вину, но легче от этого Мур не стало.

После серии интервью Деми Мур и публикации отрывков из ее нашумевшей книги Эштону Катчеру наверняка пришлось нелегко. Ему вновь припомнили все старые грехи, из-за которых распался их брак с 56-летней звездой «Стриптиза» и «Привидения».

Пока все обсуждали шокирующие детали непростой жизни Деми, бывший муж актрисы все же решил прокомментировать слова супруги. Правда, он сделал это довольно туманно. Эштон опубликовал в своем Твиттере такой пост:

«Я почти что нажал на кнопку, чтобы отправить один крайне колкий твит, но потом взглянул на своих сына, дочь и жену и удалил сообщение».

«Жизнь прекрасна», — добавил Катчер, процитировав в следующем твите своего отца, а также еще миллионы людей, которые хотя бы раз произносили эту незамысловатую фразу.

Сложно было не связать сообщение Катчера с недавними откровениями его бывшей жены. Возможно, Эштону сейчас стоило бы действительно сосредоточиться на любимой супруге Миле Кунис и детях, а не пытаться задеть Деми Мур спустя много лет после их развода.