«Я могу быть кошечкой»: Светлана Лобода прокомментировала слухи о «контракте» с Тиллем Линдеманом

На днях Светлана Лобода стала участницей youtube-шоу «Осторожно, Собчак!». 36-летняя певица дала объемное интервью, в котором поведала об отношениях с солистом группы Rammstein.

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн

За неофициальными отношениями (если их можно так назвать) Светланы Лободы и Тилля Линдеманна пристально следят многочисленные поклонники певицы. Несмотря на то, что «Суперзвезда» отказывается комментировать слухи, время от времени она сама провоцирует новые домыслы о ее якобы романе с немецким музыкантом. То выложит туалетный кадр с альбомом Rammstein, то появится на концерте Тилля в сопровождении его телохранителей. Многие и вовсе уверены, что младшая дочь Лободы — наследница Линдеманна.

Светлана Лобода с дочерью Тильдой

25 сентября появился новый выпуск youtube-шоу «Осторожно, Собчак!», гостьей которого стала Светлана Лобода. В разговоре с Ксенией Собчак она поведала о скандале на проекте «Голос. Дети», рассказала об учебе старшей дочери Евы. Не обошлось и без вопросов касательно Тилля. Собчак не стала ходить вокруг да около и сразу спросила, существует ли между музыкантами некий контракт? Ведь вполне возможно, что Светлану и Тилля связывает вовсе не искренние чувства, а «экранный роман», созданный их пиар-менеджерами.

Кадр из шоу «Осторожно, Собчак!»

«Я не в рабстве, а в любви», — с улыбкой ответила Светлана. Она поделилась, что Тилль — потрясающая личность. Оказалось, они много времени проводят вместе, и Лобода неоднократно с ним встречалась за границей.



«Бывает, встречаешь человека, с которым тебе хочется быть маленькой кошечкой, и это чувство в тебе долго живет. Его можно продлить, когда твой любимый живет в другой стране. Он уезжает, а ты остаешься, работаешь и кайфуешь», — призналась Светлана.

Кадр из шоу «Осторожно, Собчак!»

Однако все остальные попытки Ксении Собчак узнать больше об отношениях Линдеманна и Лободы не увенчались успехом: Светлана раз за разом отшучивалась.



Огоньку дала 8-летняя Евангелина. Она показала Ксении Собчак серебряный кулон в форме мухи, который ей подарил Тилль. Девочка призналась, что любит музыку немецкой рок-группы, однако дальнейшие расспросы пресекла ее звездная мама.

1 2 3 ... 11 В Сети вот уже долгое время активно обсуждают «роман» Светланы Лободы и Тилля Линдеманна

Несмотря на слухи о романтических отношениях, Лобода сообщила, кого она считает своим «партнером» — этим близким человеком оказалась ее давняя подруга и продюсер Нателла Крапивина. «Мы как муж и жена», — заявила Лобода.