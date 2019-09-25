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«Я могу быть кошечкой»: Светлана Лобода прокомментировала слухи о «контракте» с Тиллем Линдеманом

На днях Светлана Лобода стала участницей youtube-шоу «Осторожно, Собчак!». 36-летняя певица дала объемное интервью, в котором поведала об отношениях с солистом группы Rammstein.
Светлана Лобода и Тилль Линдеманн
Светлана Лобода и Тилль Линдеманн

За неофициальными отношениями (если их можно так назвать) Светланы Лободы и Тилля Линдеманна пристально следят многочисленные поклонники певицы. Несмотря на то, что «Суперзвезда» отказывается комментировать слухи, время от времени она сама провоцирует новые домыслы о ее якобы романе с немецким музыкантом. То выложит туалетный кадр с альбомом Rammstein, то появится на концерте Тилля в сопровождении его телохранителей. Многие и вовсе уверены, что младшая дочь Лободы — наследница Линдеманна. 

Светлана Лобода с дочерью Тильдой
Светлана Лобода с дочерью Тильдой

25 сентября появился новый выпуск youtube-шоу «Осторожно, Собчак!», гостьей которого стала Светлана Лобода. В разговоре с Ксенией Собчак она поведала о скандале на проекте «Голос. Дети», рассказала об учебе старшей дочери Евы. Не обошлось и без вопросов касательно Тилля. Собчак не стала ходить вокруг да около и сразу спросила, существует ли между музыкантами некий контракт? Ведь вполне возможно, что Светлану и Тилля связывает вовсе не искренние чувства, а «экранный роман», созданный их пиар-менеджерами.

Кадр из шоу «Осторожно, Собчак!»
Кадр из шоу «Осторожно, Собчак!»

«Я не в рабстве, а в любви», — с улыбкой ответила Светлана. Она поделилась, что Тилль — потрясающая личность. Оказалось, они много времени проводят вместе, и Лобода неоднократно с ним встречалась за границей. 

«Бывает, встречаешь человека, с которым тебе хочется быть маленькой кошечкой, и это чувство в тебе долго живет. Его можно продлить, когда твой любимый живет в другой стране. Он уезжает, а ты остаешься, работаешь и кайфуешь», — призналась Светлана. 

Кадр из шоу «Осторожно, Собчак!»
Кадр из шоу «Осторожно, Собчак!»

Однако все остальные попытки Ксении Собчак узнать больше об отношениях Линдеманна и Лободы не увенчались успехом: Светлана раз за разом отшучивалась. 

Огоньку дала 8-летняя Евангелина. Она показала Ксении Собчак серебряный кулон в форме мухи, который ей подарил Тилль. Девочка призналась, что любит музыку немецкой рок-группы, однако дальнейшие расспросы пресекла ее звездная мама.

  • Тилль Линдеманн, Светлана Лобода
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    В Сети вот уже долгое время активно обсуждают «роман» Светланы Лободы и Тилля Линдеманна
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Несмотря на слухи о романтических отношениях, Лобода сообщила, кого она считает своим «партнером» — этим близким человеком оказалась ее давняя подруга и продюсер Нателла Крапивина. «Мы как муж и жена», — заявила Лобода. 

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25 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Василий Кузьмиченок/ТАСС, @lobodaofficial, @natellakrapivina/Instagram, youtube.com
Теги

Светлана Лобода, Ксения Собчак, Тилль Линдеманн

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Даже если папаша Тиль - и что? Она до совершеннолетия дочери будет делать из этого загадку? Глупо.

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