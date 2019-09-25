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Возлюбленная Доронина подтвердила, что стала матерью во второй раз, и показала плоский живот через месяц после родов

Кристина Романова пропала из Инстаграма после того, как показала фотографии с заметно округлившимся животом, тем самым подтвердив вторую беременность. 25 сентября она вернулась в соцсети и ошарашила подписчиков радостной новостью.
Владислав Доронин и Кристина Романова
Владислав Доронин и Кристина Романова

Избранница олигарха Владислава Доронина поделилась снимком, на котором выглядит так, будто и не рожала. На фото модель позирует в ванной, стоя в одном нижнем белье. Кристина выглядит максимально естественно — без макияжа и с полотенцем на голове.

Кристина Романова
Кристина Романова

Под снимком Романова поинтересовалась у подписчиков, через какое время после появления на свет ребенка стоит возвращаться к тренировкам. «Почти месяц прошел, как я родила», — сообщила модель и тем самым подтвердила, что стала мамой во второй раз. Напомним, она долгое время скрывала свое интересное положение и начала выкладывать снимки с округлившимся животом только за несколько месяцев до «дня X».

Кристина Романова
Кристина Романова

Как и следовало ожидать, поклонники стали отговаривать ее от этой затеи: «Некуда спешить! Я думаю, месяца два можно отдохнуть, тем более при таких формах!», «По-моему, все у вас отлично!», — отозвались фолловеры.

Кристина Романова
Кристина Романова

К сожалению, до сих пор неизвестен пол второго ребенка Доронина и Романовой. Ранее поклонники предполагали, что у Кристины и Владислава родится девочка.

Владислав Доронин и Кристина Романова
Владислав Доронин и Кристина Романова

Несмотря на то, что пара теперь воспитывает уже двоих детей, свадьбу влюбленные пока не планируют.

  • Кристина Романова
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    Кристина Романова вернулась в Инстаграм и показала свое тело после родов
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Поздравляем Кристину с рождением второго ребенка и желаем отлично выглядеть при любых обстоятельствах.

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25 сентября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @krissroma/Instagram, Getty Images
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Владислав Доронин, Кристина Романова

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1 комментарий Добавить комментарий
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