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Инсайдер: Брэд Питт встречается с 50-летним духовным гуру после расставания с Шарлиз Терон

55-летний актер после развода с Анджелиной Джоли не стремится выставлять свою личную жизнь напоказ, однако на днях стало известно — сердце Питта уже несвободно. Избранницей Брэда стала далекая от мира знаменитостей Сат Хари Халсе.
Брэд Питт
Брэд Питт

Да-да, вы не ошиблись — завидный холостяк Брэд Питт, кажется, снова занят! На этот раз его сердце покорила 50-летняя духовная гуру и по совместительству дизайнер ювелирных украшений Сат Хари Халсе.

С этой необычной блондинкой 55-летний актер познакомился еще год назад в музыкальной консерватории Сильверлейк на благотворительном вечере Red Hot Chili Peppers. По стечению обстоятельств Брэда и Сат разместили за одним столом: они оказались плечом к плечу и весь вечер проболтали. 

Сат Хари Халсе
Сат Хари Халсе

С тех пор они встречались еще несколько раз, но до серьезных романтических отношений дело не доходило. Тем не менее недавно все изменилось. Инсайдер из ближайшего окружения Питта сообщил порталу Us Weekly, что актер испытывает сильные чувства к своей новой пассии.

«Сат более ''земная'' и менее требовательная, чем все девушки, с которыми Брэд был раньше. При этом у нее прекрасный ум и сила духа. Именно этим она и привлекла Питта», — передал анонимный источник. 

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон

Пока актер не подтвердил информацию о новом романе, однако еще пару месяцев назад в Сети активно обсуждали отношения Брэда Питта и Шарлиз Терон. По сообщению прессы, актеры несколько раз сходили на свидание. Якобы именно звезда фильма «Монстр» утешала актера во время тяжелого развода с Анджелиной Джоли. 

Источники объяснили, что именно Шарлиз настояла на прекращении отношений: «все становилось слишком серьезно», и актриса свела общение с Брэдом к минимуму. 

Что ж, похоже Питт недолго оставался один! Он не раз сообщал, что в последний год полностью пересмотрел свои взгляды и сильно изменился. Вполне возможно, что общение с духовной целительницей ему пришлось по душе. 

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25 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Брэд Питт, Шарлиз Терон

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Я уже ужаснулась при чтении заголовка, думала гуру мужчина))))

  • Шарлиз и Джоли одного поля ягоды, мягко говоря, женшины со странностями. Бреду нужна дама попроще, лёгкая, весёлая, земная.

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