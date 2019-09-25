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«Куколки!»: Кети Топурия выложила совместное пляжное фото с очаровательной 4-летней дочерью Оливией

33-летняя Кети Топурия проводит сентябрь на Бали, и вместе с ней на песке нежится ее 4-летняя дочь Оливия Гейхман. Милая фотография звездных матери и дочери вызвала сплошной восторг в Сети.
Кети Топурия, Оливия Гейхман

24 сентября певица Кети Топурия порадовала фолловеров новым снимком из жаркой Индонезии, где звезда сейчас проводит отпуск. Для пляжной мини-фотосессии знаменитость выбрала бирюзовый купальник, который контрастировал с ее загаром. Рядом с Кети принимала солнечные ванны ее 4-летняя дочь Оливия. Девочка щеголяла в светлых плавках, а ее густые кудрявые волосы мама собрала в высокий пучок.

Кети Топурия, Оливия Гейхман

Фолловеры Топурии выразили свое восхищение и очаровательной девочкой, и ее стройной звездной мамой: «Красавицы! Хорошего отдыха, девочки!», «Такие милахи», «Какая же сладкая у вас доченька, Кети! Кучеряшка».

Кети также выложила фрагмент их с Оливией отдыха в своих инстаграм-историях. В ролике 4-летняя девочка внимательно смотрела мультфильм на иностранном языке. Ее мама спросила: «А тебе все равно, на каком смотреть? Ты все понимаешь?». Оливия в ответ только покачала головой.

Напомним, что Кети Топурия родила дочь Оливию в союзе с бизнесменом Львом Гейхманом. Пара распалась в 2017 году, но поддерживает хорошие отношения. Не так давно Кети дала понять, что у нее появился новый возлюбленный.

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25 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @keti_one_official, @olivia_geykhman/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Кети Топурия

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