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«Счастье любит тишину»: 44-летняя Татьяна Навка спровоцировала слухи о беременности

Подписчики 44-летней фигуристки в один голос заявляют: в скором времени Татьяна Навка родит ребенка. Этот вывод они сделали на основании нового кадра, который звезда опубликовала в своем Инстаграме.
Татьяна Навка
Татьяна Навка

Вечером 25 сентября Татьяна Навка разместила в Инстаграме большое обращение к своим подписчикам, в котором затронула тему неприкосновенности частной жизни. По мнению фигуристки, звездам зачастую приходится выслушивать о себе много фальшивой информации.

«Кто-то готов пиариться на чужих событиях (причем достаточно ''близкие люди'', пускай это будет на их совести), кто-то — помочь и промолчать, а кто-то вечно разглагольствовать и переливать из пустого в порожнее, давая советы ни о чем». 

Татьяна Навка и Дмитрий Песков
Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Татьяна заявила, что каждое событие, происходящее в жизни, оставляет отпечаток на душе человека. При этом хорошими новостями еще можно делиться — они порадуют и других. А вот негативные моменты, по мнению спортсменки, лучше оставить при себе, и не передавать горе другим. 

«На мой взгляд, если события радостные, то иногда так и хочется поделиться ими со всеми, потому что счастливые люди мыслят позитивно и несут свет и радость остальным; если же что-то случается грустное, сложное, то нужно время, чтобы понять, осмыслить и найти решение проблемы, но в тишине и покое от внешнего мира», — поделилась Навка.

Новое «беременное» фото Татьяны Навки
Новое «беременное» фото Татьяны Навки

Кроме того, супруга Дмитрия Пескова добавила, что сама предпочитает сообщаться важные новости лишь своим близким: «Когда человек захочет с вами поделиться своими счастьем, радостью или горем, то он сделает это, когда будет готов». 

Да, таинственность послания Навки породила настоящую дискуссию в комментариях. Одни подписчики считали, что фигуристка своим текстом выразила отношение к ситуации вокруг болезни Анастасии Заворотнюк, другие же решили, что Татьяна деликатно намекает на свою беременность.

Многие обратили внимание, что на снимке, сопровождающем масштабное послание к публике, Навка поддерживает рукой живот, который значительно выпирает. То ли дело в ракурсе, то ли в белоснежном наряде фигуристки, однако фолловеры тут же принялись поздравлять звезду со скорым прибавлением в семействе.

Впрочем, сама Татьяна уже ответила на домыслы: «Кто о чем, вшивый о бане! Не беременная я. Жаль, что вы не поняли».

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26 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @tatiana_navka/Instagram
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Татьяна Навка

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