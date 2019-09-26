«Счастье любит тишину»: 44-летняя Татьяна Навка спровоцировала слухи о беременности

Подписчики 44-летней фигуристки в один голос заявляют: в скором времени Татьяна Навка родит ребенка. Этот вывод они сделали на основании нового кадра, который звезда опубликовала в своем Инстаграме.

Татьяна Навка

Вечером 25 сентября Татьяна Навка разместила в Инстаграме большое обращение к своим подписчикам, в котором затронула тему неприкосновенности частной жизни. По мнению фигуристки, звездам зачастую приходится выслушивать о себе много фальшивой информации.



«Кто-то готов пиариться на чужих событиях (причем достаточно ''близкие люди'', пускай это будет на их совести), кто-то — помочь и промолчать, а кто-то вечно разглагольствовать и переливать из пустого в порожнее, давая советы ни о чем».

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Татьяна заявила, что каждое событие, происходящее в жизни, оставляет отпечаток на душе человека. При этом хорошими новостями еще можно делиться — они порадуют и других. А вот негативные моменты, по мнению спортсменки, лучше оставить при себе, и не передавать горе другим.



«На мой взгляд, если события радостные, то иногда так и хочется поделиться ими со всеми, потому что счастливые люди мыслят позитивно и несут свет и радость остальным; если же что-то случается грустное, сложное, то нужно время, чтобы понять, осмыслить и найти решение проблемы, но в тишине и покое от внешнего мира», — поделилась Навка.

Новое «беременное» фото Татьяны Навки

Кроме того, супруга Дмитрия Пескова добавила, что сама предпочитает сообщаться важные новости лишь своим близким: «Когда человек захочет с вами поделиться своими счастьем, радостью или горем, то он сделает это, когда будет готов».



Да, таинственность послания Навки породила настоящую дискуссию в комментариях. Одни подписчики считали, что фигуристка своим текстом выразила отношение к ситуации вокруг болезни Анастасии Заворотнюк, другие же решили, что Татьяна деликатно намекает на свою беременность.

Многие обратили внимание, что на снимке, сопровождающем масштабное послание к публике, Навка поддерживает рукой живот, который значительно выпирает. То ли дело в ракурсе, то ли в белоснежном наряде фигуристки, однако фолловеры тут же принялись поздравлять звезду со скорым прибавлением в семействе.



Впрочем, сама Татьяна уже ответила на домыслы: «Кто о чем, вшивый о бане! Не беременная я. Жаль, что вы не поняли».