Принцесса Беатрис объявила о помолвке с итальянским мультимиллионером Эдоардо Моцци

Свершилось! Со дня на день в британской королевской семье начнется подготовка к новой свадьбе — принцесса Беатрис и ее итальянский возлюбленный Эдоардо Моцци готовы связать себя узами брака.

Наконец-то настала очередь принцессы Беатрис прогуляться к алтарю под звон свадебных колоколов. 26 сентября стало известно о помолвке старшей дочери принца Эндрю и Сары Фергюсон. Роман 31-летней Беатрис и 36-летнего красавца-мультимиллионера со звучным именем Эдоардо Мапелли Моцци протекал стремительно. Судя по их совместным фотографиям, принцесса была без ума от своего избранника, а тот платил ей взаимностью.

Как сообщается в официальном заявлении Букингемского дворца, Эдоардо сделал возлюбленной предложение в сентябре, когда они отдыхали в Италии. Вместе будущие супруги посетили свадьбу дизайнера Миши Нону, на которой присутствовало множество именитых гостей, включая Иванку Трамп, принца Гарри и Меган Маркл. Возможно, помпезное торжество Миши и подтолкнуло влюбленных к мысли скорее объявить и о собственной помолвке.

Свадьба назначена на 2020 год, и ее уже точно не остановят никакие давние традиции.

«Мы очень счастливы поделиться новостью о нашей помолвке. Мы оба в восторге от перспективы путешествовать вместе по жизни и не можем дождаться дня нашей свадьбы. Мы разделяем много схожих интересов и ценностей и мы знаем, что это поможет нам провести долгие годы в любви и счастье», — цитирует Беатрис и Эдоардо Букингемский дворец.

В Сети появились новые фотографии жениха и невесты, сделанные младшей сестрой Беатрис — принцессой Евгенией. На них 31-летняя дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон выглядит невообразимо радостной, обнимая своего возлюбленного. В кадре появилось и обручальное кольцо Беатрис с крупным бриллиантом. Эдоардо явно не поскупился на украшение!

Принцесса Евгения посвятила сестре эмоциональный пост в Инстаграме: «Биби — вау! Я так рада за вас, моя милая старшая сестренка и дорогой Эдо. Этот момент давно должен был настать. Вам двоим суждено быть вместе».

Отреагировали на радостную новость и родители принцессы. Принц Эндрю и Сара Фергюсон сообщили:

«Мы с гордостью наблюдали за тем, как развивались их отношения, и рады, что Беатрис и Эдоардо устроили помолвку. Мы — счастливые родители чудесной дочери, которая нашла свою любовь и компаньона в преданном друге и верном молодом человеке. Мы желаем их семье прекрасного будущего».

Эдоардо и Беатрис знакомы на протяжении долгих лет, но встречаться начали сравнительно недавно. Покойный отчим 36-летнего магната был старым другом герцога и герцогини Йоркских.

Мы очень рады за новую пару в британской королевской семье и с нетерпением ждем первых новостей о том, какое платье выберет невеста.