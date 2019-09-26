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Принцесса Беатрис объявила о помолвке с итальянским мультимиллионером Эдоардо Моцци

Свершилось! Со дня на день в британской королевской семье начнется подготовка к новой свадьбе — принцесса Беатрис и ее итальянский возлюбленный Эдоардо Моцци готовы связать себя узами брака. 
принцесса Беатрис, Эдоардо Моцци

Наконец-то настала очередь принцессы Беатрис прогуляться к алтарю под звон свадебных колоколов. 26 сентября стало известно о помолвке старшей дочери принца Эндрю и Сары Фергюсон. Роман 31-летней Беатрис и 36-летнего красавца-мультимиллионера со звучным именем Эдоардо Мапелли Моцци протекал стремительно. Судя по их совместным фотографиям, принцесса была без ума от своего избранника, а тот платил ей взаимностью. 

принцесса Беатрис, Эдоардо Моцци

Как сообщается в официальном заявлении Букингемского дворца, Эдоардо сделал возлюбленной предложение в сентябре, когда они отдыхали в Италии. Вместе будущие супруги посетили свадьбу дизайнера Миши Нону, на которой присутствовало множество именитых гостей, включая Иванку Трамп, принца Гарри и Меган Маркл. Возможно, помпезное торжество Миши и подтолкнуло влюбленных к мысли скорее объявить и о собственной помолвке.

Свадьба назначена на 2020 год, и ее уже точно не остановят никакие давние традиции.

«Мы очень счастливы поделиться новостью о нашей помолвке. Мы оба в восторге от перспективы путешествовать вместе по жизни и не можем дождаться дня нашей свадьбы. Мы разделяем много схожих интересов и ценностей и мы знаем, что это поможет нам провести долгие годы в любви и счастье», — цитирует Беатрис и Эдоардо Букингемский дворец.

В Сети появились новые фотографии жениха и невесты, сделанные младшей сестрой Беатрис — принцессой Евгенией. На них 31-летняя дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон выглядит невообразимо радостной, обнимая своего возлюбленного. В кадре появилось и обручальное кольцо Беатрис с крупным бриллиантом. Эдоардо явно не поскупился на украшение!

принцесса Беатрис, Эдоардо Моцци

Принцесса Евгения посвятила сестре эмоциональный пост в Инстаграме: «Биби — вау! Я так рада за вас, моя милая старшая сестренка и дорогой Эдо. Этот момент давно должен был настать. Вам двоим суждено быть вместе». 

Отреагировали на радостную новость и родители принцессы. Принц Эндрю и Сара Фергюсон сообщили:

«Мы с гордостью наблюдали за тем, как развивались их отношения, и рады, что Беатрис и Эдоардо устроили помолвку. Мы — счастливые родители чудесной дочери, которая нашла свою любовь и компаньона в преданном друге и верном молодом человеке. Мы желаем их семье прекрасного будущего».

Эдоардо и Беатрис знакомы на протяжении долгих лет, но встречаться начали сравнительно недавно. Покойный отчим 36-летнего магната был старым другом герцога и герцогини Йоркских. 

Мы очень рады за новую пару в британской королевской семье и с нетерпением ждем первых новостей о том, какое платье выберет невеста.

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26 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, @princesseugenie/Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Принцесса Беатрис

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Эм... ему это что экономически выгодно?)

  • она такая сильно специфическая на любителя...........

  • Интересно какой она будет мачехой для его сына...

  • Интересно, какой она будет мачехой для его сына

  • Счастья им!

  • А мне она нравится)Да, возможно, на любителяНо она не отталкивает от себя, а фото в честь помолвки очень хороши)

  • Фу какие злые и завистливые. На любителя она, зато тут все красотки каких поискать, да что-то не за миллионерами замужем. Счастья жениху и невесте!

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