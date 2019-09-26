Принцесса Беатрис объявила о помолвке с итальянским мультимиллионером Эдоардо Моцци

Наконец-то настала очередь принцессы Беатрис прогуляться к алтарю под звон свадебных колоколов. 26 сентября стало известно о помолвке старшей дочери принца Эндрю и Сары Фергюсон. Роман 31-летней Беатрис и 36-летнего красавца-мультимиллионера со звучным именем Эдоардо Мапелли Моцци протекал стремительно. Судя по их совместным фотографиям, принцесса была без ума от своего избранника, а тот платил ей взаимностью.
Как сообщается в официальном заявлении Букингемского дворца, Эдоардо сделал возлюбленной предложение в сентябре, когда они отдыхали в Италии. Вместе будущие супруги посетили свадьбу дизайнера Миши Нону, на которой присутствовало множество именитых гостей, включая Иванку Трамп, принца Гарри и Меган Маркл. Возможно, помпезное торжество Миши и подтолкнуло влюбленных к мысли скорее объявить и о собственной помолвке.
Свадьба назначена на 2020 год, и ее уже точно не остановят никакие давние традиции.
В Сети появились новые фотографии жениха и невесты, сделанные младшей сестрой Беатрис — принцессой Евгенией. На них 31-летняя дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон выглядит невообразимо радостной, обнимая своего возлюбленного. В кадре появилось и обручальное кольцо Беатрис с крупным бриллиантом. Эдоардо явно не поскупился на украшение!
Принцесса Евгения посвятила сестре эмоциональный пост в Инстаграме: «Биби — вау! Я так рада за вас, моя милая старшая сестренка и дорогой Эдо. Этот момент давно должен был настать. Вам двоим суждено быть вместе».
Отреагировали на радостную новость и родители принцессы. Принц Эндрю и Сара Фергюсон сообщили:
Эдоардо и Беатрис знакомы на протяжении долгих лет, но встречаться начали сравнительно недавно. Покойный отчим 36-летнего магната был старым другом герцога и герцогини Йоркских.
Мы очень рады за новую пару в британской королевской семье и с нетерпением ждем первых новостей о том, какое платье выберет невеста.