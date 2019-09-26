Адвоката Александра Кокорина нашли мертвым

17 сентября Александр Кокорин вышел из тюрьмы, в которой отбывал срок за драку в центре Москвы. Недавно стало известно, что адвокат, защищавший футболиста в этом деле, неожиданно скончался.



В суде Александра Кокорина представлял Андрей Ромашов

26 сентября не стало адвоката Андрея Ромашова, который защищал интересы Александра Кокорина в деле о драке в одном из столичных ресторанов. Точной причины смерти пока нет. Об этом сообщила коллега юриста Татьяна Прилипко.

Андрей Ромашов

«Вчера ушел замечательный человек, грамотнейший адвокат, в прошлом талантливый сыщик и настоящий полковник, мой давний друг», — написала в Фейсбуке Татьяна, которая также участвовала в процессе по делу футболистов.

По словам Прилипко, Ромашев умер внезапно. Тело было обнаружено 26 сентября. «Ничто не предвещало беды. И никого не было рядом. Уехал на дачу и утром был найден», — сообщила Татьяна.

Напомним, Александ Кокорин, чьи интересы защищал Андрей Ромашов, вышел на свободу по УДО 17 сентября. Сейчас футболист вернулся к обычной жизни: он встречается с друзьями и проводит время с семьей.