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Адвоката Александра Кокорина нашли мертвым

17 сентября Александр Кокорин вышел из тюрьмы, в которой отбывал срок за драку в центре Москвы. Недавно стало известно, что адвокат, защищавший футболиста в этом деле, неожиданно скончался.
Александр Кокорин
В суде Александра Кокорина представлял Андрей Ромашов

26 сентября не стало адвоката Андрея Ромашова, который защищал интересы Александра Кокорина в деле о драке в одном из столичных ресторанов. Точной причины смерти пока нет. Об этом сообщила коллега юриста Татьяна Прилипко. 

Андрей Ромашов
Андрей Ромашов

«Вчера ушел замечательный человек, грамотнейший адвокат, в прошлом талантливый сыщик и настоящий полковник, мой давний друг», — написала в Фейсбуке Татьяна, которая также участвовала в процессе по делу футболистов.

По словам Прилипко, Ромашев умер внезапно. Тело было обнаружено 26 сентября. «Ничто не предвещало беды. И никого не было рядом. Уехал на дачу и утром был найден», — сообщила Татьяна. 

Напомним, Александ Кокорин, чьи интересы защищал Андрей Ромашов, вышел на свободу по УДО 17 сентября. Сейчас футболист вернулся к обычной жизни: он встречается с друзьями и проводит время с семьей. 

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26 сентября 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Василий Кузьмиченок/ТАСС, Дарья Исаева/Спорт-Экспресс/ТАСС, Getty Images, PhotoXPress.ru, @kokorin9, @alana_mamaeva, @dariavalitova/Instagram
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Александр Кокорин

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