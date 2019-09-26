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Беатрис станет первой в истории принцессой-мачехой после своего замужества

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци объявили о помолвке. Свадьба внучки Елизаветы II и итальянского мультимиллионера состоится уже в следующем году. Тогда же девушка станет первой мачехой в истории британской короны.
Принцесса Беатрис
Принцесса Беатрис

26 сентября Букингемский дворец подтвердил слухи, которые ходили в Сети уже несколько месяцев. Предпоследняя незамужняя внучка королевы Елизаветы II, 31-летняя Беатрис, выходит замуж. Она обручилась с итальянским миллионером Эдоардо Мапелли Моцци.

«Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и мистер Мапелли Моцци обручились в Италии в начале месяца. Свадьба состоится в 2020 году», — говорится в официальном заявлении в Твиттере.
Эдоардо Мапелли Моцци и принцесса Беатрис
Эдоардо Мапелли Моцци и принцесса Беатрис

«Мы очень счастливы поделиться новостью о нашей помолвке. Мы оба в восторге от перспективы путешествовать вместе по жизни и не можем дождаться дня нашей свадьбы. Мы разделяем много схожих интересов и ценностей и мы знаем, что это поможет нам провести долгие годы в любви и счастье», — цитирует Беатрис и Эдоардо Букингемский дворец.

Беатрис вскоре станет не просто женой, но еще и первой в истории принцессой-мачехой! У ее жениха Эдоардо есть двухлетний сын Кристофер Вульф, с которым Беатрис уже проводила много времени. Мама мальчика и бывшая невеста Моцци, Дара Хуанг, работает за границей, поэтому сын часто жил с отцом. Естественно, Беатрис была рядом с возлюбленным и его отпрыском. Дара такую компанию для своего сына одобряет.

Дара Хуанг
Дара Хуанг

«Дара считает, что Беатрис прекрасно ладит с Вулфи. В этой роли она очень естественна», — рассказывал инсайдер.

Отметим, что, по слухам, Эдоардо начал встречаться с Беатрис еще когда состоял в отношениях с Хуанг и какое-то время жил на две семьи. «Эдо и Дара были помолвлены три с половиной года, но до свадьбы так и не дошли. Но даже после того, как отношения Эдо и Беатрис перестали быть дружескими и приняли серьезный оборот, Эдоардо продолжал жить вместе со своей семьей — Дарой и их сыном», — рассказал приближенный к Эдоардо источник.

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26 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, @dara_huang/Instagram
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Принцесса Беатрис

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2 комментария Добавить комментарий
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  • А дара то всухую принцесску внешне делает...

  • Как же она похожа на олененока Бемби, а у ее бойфренда взгляд лИса

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