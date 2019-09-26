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Михаил Борисов рассказал, как потерял жену во время родов и почему расстался с девушкой-студенткой, с которой встречался 10 лет

Бессменный ведущий всероссийской викторины «Русское лото» Михаил Борисов приоткрыл завесу тайны и рассказал Борису Корчевникову о своей личной жизни. И там есть, о чем поговорить.
Михаил Борисов
Михаил Борисов

Известный телеведущий Михаил Борисов стал новым гостей программы «Судьба человека». В откровенной беседе с Борисом Корчевниковым 70-летний Борисов рассказал о своей непростой и запутанной личной жизни: он развелся с первой женой, потерял втору во время родов и расстался с молодой возлюбленной, которая была намного младше него. 

Свой первый брак с Валентиной Борисов назвал ошибкой и признался, что понимал это изначально. Однако в этих отношениях на свет появилась дочь телеведущего Мария. После развода девочка осталась жить с матерью и не видела отца, поскольку экс-супруга Борисова была против общения мужчины с дочерью. Маша, в свою очередь, так обиделась на папу, что даже не пришла на его вторую свадьбу.

Вторую жену Елену, в отличие от первой избранницы, Михаил просто обожал и, возможно, прожил бы с ней всю жизнь. Однако брак продлился всего 12 лет — Елена умерла во время родов. И в этом Борисов до сих пор винит себя. Говорит, что все могло бы быть иначе, если бы он обратил внимание на состояние ее здоровья и добился того, чтобы супруга пошла к врачу. 

«Беременность протекала тяжело. У Лены была интоксикация. Я же был беспечным. Неправильно относился к этому. Когда ты любишь, ты становишься беспечным. Меня очень жизнь наказала за это. Потом уже выяснилось, что Лена вообще не ходила к врачам. Говорила, что ничего страшного. Я отстранялся от этого. Мы просмотрели. Я видел, что у нее отеки, но устранялся от этого. Не вникал в женские дела. Это был один случай на всю Москву. Гипоксия. У нее отказали почки», — поделился своим горем с Корчевниковым телеведущий, отметив, что в роддоме ему предложили отказаться от новорожденного сына, но он отказался это сделать. 

Третьей большой любовью Борисова, по его словам, была студентка по имени Анна Скварник — они познакомились, когда девушка еще училась в Щукинском училище, где Борисов преподавал режиссуру. Удивительно, но этот «неравный брак», в котором избранница Михаила была ровесницей его дочери Марии, просуществовал 10 лет. Однако пара все же приняла непростое решение расстаться. Причина — дети. Анна мечтала стать мамой, а вот Михаил «был не в очень боевом состоянии».

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    С первой женой Михаил Борисов развелся. От этого брака у телеведущего есть дочь Мария
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Сейчас Анна счастлива в браке с другим мужчиной, а Борис счастлив за нее. «У нее чудесные дети. Я присматриваю за ними. Две девочки, мальчик хороший. Семья хорошая. Все хорошо у них», — сказал телеведущий.

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26 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, YouTube

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