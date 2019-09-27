По стопам леди Ди: принц Гарри обезвредил взрывчатку на том же минном поле, где 22 года назад побывала его мать

За время пребывания в Южной Африке герцога и герцогиню Сассекских то и дело сравнивают с принцессой Дианой, которая не мыслила своей жизни без путешествий в эту страну. На этот раз сходство леди Ди и ее младшего сына оказалось не только очевидным, но и очень драматичным.

Принцесса Диана, 1997

Незадолго до своей гибели принцесса Диана совершила настоящий подвиг, изменивший судьбы многих людей. Она посетила минное поле в Анголе и бесстрашно прошлась по нему, рискуя собственной жизнью. За «королевой сердец» в тот момент наблюдали люди со всего мира, и Диана храбро призвала общество ввести запрет на использование этого вида взрывчатки.

Принцесса Диана, 1997

Это был революционный шаг, который сохранил жизнь многим людям. В то же время проблемы с минами до сих пор существуют, и часть территории в Южной Африке по-прежнему представляет угрозу для населения.



Спустя 22 года после того, как леди Ди совершила опасную прогулку в Анголе, туда прибыл ее младший сын. Принц Гарри посетил то же селение Уамбо, в котором когда-то изменила мир его мама.

Принц Гарри, 2019

Свое путешествие в Южную Африку герцог Сассекский сделал максимально насыщенным: ежедневно он посещает ряд благотворительных организаций и всячески помогает населению. Похоже, на этот раз Гарри решил в буквальном смысле пойти по стопам своей мамы.



Он посетил район около юго-восточного города Дирико, который когда-то служил артиллерийской базой для антиправительственных сил. Почти вся эта местность является частично заминированным полем. Герцог Сассекский не отступился, надел защитную каску и бронежилет, а после обезвредил противопехотную мину.



1 2 3 ... 10 27 сентября принц Гарри посетил минное поле в селении Уамбо, Ангола

Пользователи Сети сразу заметили очевидное сходство между действиями принца Гарри и его мамы. Сассексы первыми ответили на эти сравнения: они опубликовали в своем Инстаграме послание, обращенное к мировому сообществу, и почтили память принцессы Дианы. Гарри и Меган отметили неустанную работу «королевы сердец» и признали, что она «помогла изменить ход истории».



Они также добавили: «Герцог Сассекский смиренно посетил очень особенное для его матери место и восхитился ее неутомимой защитой тех, кто, по ее мнению, нуждался в этом больше всего».