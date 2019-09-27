56-летняя Ингеборга Дапкунайте рассказала, почему не показывает своего сына и держит в секрете личную жизнь

Ингеборга Дапкунайте крайне редко распространяется о том, что происходит вне пределов ее актерской карьеры. В новом интервью 56-летняя обладательница премии «Ника» поведала, почему предпочитает не раскрывать детали своей личной жизни.

26 сентября гостьей youtube-шоу «А поговорить» стала актриса Ингеборга Дапкунайте. Звезда «Утомленных солнцем» откровенно рассказала о своей жизни и карьере. В том числе одна из самых скрытных звезд российского и зарубежного шоу-бизнеса объяснила ведущей шоу Ирине Шихман, почему окружает свои отношения и семью такой тайной.

Ирина Шихман и Ингеборга Дапкунайте

Дапкунайте трижды была замужем и в 2017 году впервые стала матерью. Она продемонстрировала своего сына всего раз — в финале документального фильма, снятого в честь ее 55-летия. Зрители были очарованы кудрявым малышом Алексом.

Алекс, сын Ингеборги Дапкунайте

В интервью у Ингеборги спросили, почему она все-таки решила показать ребенка, а не продолжила скрывать его от посторонних глаз.

«Я же не буду жить и прятаться. Я подумала: “Лучше один раз его покажу, и все успокоятся”. Так и было. Больше меня вообще никто не трогал», — улыбаясь, поведала актриса.

Неожиданно Ингеборга развила тему своей таинственной личной жизни. Она рассказала о родителях, которым признательна за любовь и понимание. Они часто вынуждены были отсутствовать, поэтому большую часть времени девочка проводила со своей бабушкой. Когда Дапкунайте заговорила о любимой родственнице, она не могла сдержать слез.

1 2 3 ... 9 Ингеборга Дапкунайте тщательно скрывает свою личную жизнь

Правда, звезда осталась верной себе и так и не произнесла ни единого слова о том, свободно ли сейчас ее сердце.

«Все, что касается меня, косвенно касается других людей. Те люди, которые со мной живут или жили когда-то, или с кем я сталкиваюсь: и родители, и все они не подписывались на то, что про них будут писать в газетах. Поэтому я эту тему закрыла. И я про личную жизнь практически не говорю и не комментирую», — категорично сообщила Дапкунайте.

Согласно некоторым СМИ, Ингеборга Дапкунайте встречается с 38-летним Михаилом Зыгарем. Может быть, однажды актриса все же подтвердит слухи.