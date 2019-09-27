56-летняя Ингеборга Дапкунайте рассказала, почему не показывает своего сына и держит в секрете личную жизнь

26 сентября гостьей youtube-шоу «А поговорить» стала актриса Ингеборга Дапкунайте. Звезда «Утомленных солнцем» откровенно рассказала о своей жизни и карьере. В том числе одна из самых скрытных звезд российского и зарубежного шоу-бизнеса объяснила ведущей шоу Ирине Шихман, почему окружает свои отношения и семью такой тайной.
Дапкунайте трижды была замужем и в 2017 году впервые стала матерью. Она продемонстрировала своего сына всего раз — в финале документального фильма, снятого в честь ее 55-летия. Зрители были очарованы кудрявым малышом Алексом.
В интервью у Ингеборги спросили, почему она все-таки решила показать ребенка, а не продолжила скрывать его от посторонних глаз.
Неожиданно Ингеборга развила тему своей таинственной личной жизни. Она рассказала о родителях, которым признательна за любовь и понимание. Они часто вынуждены были отсутствовать, поэтому большую часть времени девочка проводила со своей бабушкой. Когда Дапкунайте заговорила о любимой родственнице, она не могла сдержать слез.
Правда, звезда осталась верной себе и так и не произнесла ни единого слова о том, свободно ли сейчас ее сердце.
Согласно некоторым СМИ, Ингеборга Дапкунайте встречается с 38-летним Михаилом Зыгарем. Может быть, однажды актриса все же подтвердит слухи.