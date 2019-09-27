Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

56-летняя Ингеборга Дапкунайте рассказала, почему не показывает своего сына и держит в секрете личную жизнь

Ингеборга Дапкунайте крайне редко распространяется о том, что происходит вне пределов ее актерской карьеры. В новом интервью 56-летняя обладательница премии «Ника» поведала, почему предпочитает не раскрывать детали своей личной жизни.
Ингеборга Дапкунайте

26 сентября гостьей youtube-шоу «А поговорить» стала актриса Ингеборга Дапкунайте. Звезда «Утомленных солнцем» откровенно рассказала о своей жизни и карьере. В том числе одна из самых скрытных звезд российского и зарубежного шоу-бизнеса объяснила ведущей шоу Ирине Шихман, почему окружает свои отношения и семью такой тайной.

Ирина Шихман, Ингеборга Дапкунайте
Ирина Шихман и Ингеборга Дапкунайте

Дапкунайте трижды была замужем и в 2017 году впервые стала матерью. Она продемонстрировала своего сына всего раз — в финале документального фильма, снятого в честь ее 55-летия. Зрители были очарованы кудрявым малышом Алексом.

Алекс
Алекс, сын Ингеборги Дапкунайте

В интервью у Ингеборги спросили, почему она все-таки решила показать ребенка, а не продолжила скрывать его от посторонних глаз. 

«Я же не буду жить и прятаться. Я подумала: “Лучше один раз его покажу, и все успокоятся”. Так и было. Больше меня вообще никто не трогал», — улыбаясь, поведала актриса.

Неожиданно Ингеборга развила тему своей таинственной личной жизни. Она рассказала о родителях, которым признательна за любовь и понимание. Они часто вынуждены были отсутствовать, поэтому большую часть времени девочка проводила со своей бабушкой. Когда Дапкунайте заговорила о любимой родственнице, она не могла сдержать слез.

Правда, звезда осталась верной себе и так и не произнесла ни единого слова о том, свободно ли сейчас ее сердце.

«Все, что касается меня, косвенно касается других людей. Те люди, которые со мной живут или жили когда-то, или с кем я сталкиваюсь: и родители, и все они не подписывались на то, что про них будут писать в газетах. Поэтому я эту тему закрыла. И я про личную жизнь практически не говорю и не комментирую», — категорично сообщила Дапкунайте.

Согласно некоторым СМИ, Ингеборга Дапкунайте встречается с 38-летним Михаилом Зыгарем. Может быть, однажды актриса все же подтвердит слухи.

Перейти к обсуждению


27 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @d.ingeborga/Instagram, Persona Stars, Youtube.com
Теги

Ингеборга Дапкунайте

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.