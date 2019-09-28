Меган Маркл почтила память жестоко убитой 19-летней студентки

Когда принц Гарри отправился в Анголу, многие гадали, чем в это время займется его супруга Меган. Герцогиня Сассекская осталась в Кейптауне, но отнюдь не сидела сложа руки. Она совершила действительно важный поступок.

Когда весь мир наблюдал за тем, как принц Гарри повторяет поступок принцессы Дианы и обезвреживает противопехотную мину, Меган Маркл тайно посетила мемориал Уйинене Мрветяна — 19-летней студентки, убитой в Клермонте, пригороде Кейптауна.

Уйинене Мрветяна

Жизнь улыбчивой Уйинене оборвалась 24 августа, когда девушка пришла забрать посылку в местном почтовом отделении. Сотрудник за стойкой сообщил ей, что она не сможет оплатить почтовые расходы кредитной картой из-за отключения электричества. Перебои с энергией в Южной Африке — дело обыденное, поэтому Уйинене сильно не опечалилась. Тем более что мужчина предложил ей зайти попозже — вдруг платеж получится провести.

Девушка вновь заглянула на почту около двух часов, когда рабочий день большинства сотрудников подошел к концу. Домой она уже не вернулась.

Человек, обещавший помочь 19-летней студентке, бесцеремонно втащил ее внутрь, запер дверь и изнасиловал. Уйинене громко кричала, но в офисе уже никого не было, кроме нее и ее мучителя. Он забил девушку до смерти почтовыми весами и бросил тело в окрестностях поселения Хайелитша.

Преступника нашли, он сознался в содеянном. Жестокое убийство студентки вызвало широкий общественный резонанс и волну протестов в Южной Африке, где по данным полиции каждые три часа убивают женщину.

На похоронах Уйинене убитый горем отец девушки говорил о том, какой смелой была его дочь. Он не сомневается, что она боролась с обидчиком до последнего вздоха. Ее мать пожалела о том, что не смогла защитить наследницу, и с болью добавила, что предупреждала Уйинене об опасных местах. Но она и представить не могла, что одним из таких окажется самое обыкновенное почтовое отделение.

26 сентября Меган посетила то самое место, где была убита студентка, и повязала цветную ленточку на балюстраду, почтив память Уйинене Мрветяна. Также Маркл оставила послание на языке коса: «Мы вместе с вами в этой ситуации. Гарри и Меган, 26 сентября 2019 года».

Герцогиня попросила свою пресс-службу осветить этот визит только постфактум.

Маркл встретилась с матерью Уйинене и лично принесла ей свои соболезнования.

1 2 3 ... 10 Тур принца Гарри, Меган Маркл и их сына Арчи по Южной Африке продолжается

Поклонники Меган высоко оценили проявленное ею сострадание и искренность.