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Меган Маркл почтила память жестоко убитой 19-летней студентки

Когда принц Гарри отправился в Анголу, многие гадали, чем в это время займется его супруга Меган. Герцогиня Сассекская осталась в Кейптауне, но отнюдь не сидела сложа руки. Она совершила действительно важный поступок.
Меган Маркл

Когда весь мир наблюдал за тем, как принц Гарри повторяет поступок принцессы Дианы и обезвреживает противопехотную мину, Меган Маркл тайно посетила мемориал Уйинене Мрветяна — 19-летней студентки, убитой в Клермонте, пригороде Кейптауна.

Уйинене Мрветяна
Уйинене Мрветяна

Жизнь улыбчивой Уйинене оборвалась 24 августа, когда девушка пришла забрать посылку в местном почтовом отделении. Сотрудник за стойкой сообщил ей, что она не сможет оплатить почтовые расходы кредитной картой из-за отключения электричества. Перебои с энергией в Южной Африке — дело обыденное, поэтому Уйинене сильно не опечалилась. Тем более что мужчина предложил ей зайти попозже — вдруг платеж получится провести.

Девушка вновь заглянула на почту около двух часов, когда рабочий день большинства сотрудников подошел к концу. Домой она уже не вернулась.

Человек, обещавший помочь 19-летней студентке, бесцеремонно втащил ее внутрь, запер дверь и изнасиловал. Уйинене громко кричала, но в офисе уже никого не было, кроме нее и ее мучителя. Он забил девушку до смерти почтовыми весами и бросил тело в окрестностях поселения Хайелитша. 

Преступника нашли, он сознался в содеянном. Жестокое убийство студентки вызвало широкий общественный резонанс и волну протестов в Южной Африке, где по данным полиции каждые три часа убивают женщину. 

На похоронах Уйинене убитый горем отец девушки говорил о том, какой смелой была его дочь. Он не сомневается, что она боролась с обидчиком до последнего вздоха. Ее мать пожалела о том, что не смогла защитить наследницу, и с болью добавила, что предупреждала Уйинене об опасных местах. Но она и представить не могла, что одним из таких окажется самое обыкновенное почтовое отделение.

Меган Маркл

26 сентября Меган посетила то самое место, где была убита студентка, и повязала цветную ленточку на балюстраду, почтив память Уйинене Мрветяна. Также Маркл оставила послание на языке коса: «Мы вместе с вами в этой ситуации. Гарри и Меган, 26 сентября 2019 года». 

Герцогиня попросила свою пресс-службу осветить этот визит только постфактум.

Маркл встретилась с матерью Уйинене и лично принесла ей свои соболезнования.

Поклонники Меган высоко оценили проявленное ею сострадание и искренность. 

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28 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @zozibini_sogayise, @sussexroyal/Instagram
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Меган Маркл

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