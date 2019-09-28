Наталья Бочкарева опровергла новость о том, что ее задержали с запрещенными препаратами

Рунет взволновала информация о том, что полицейские нашли у Натальи Бочкаревой запрещенные препараты. 39-летняя актриса решила расставить все точки над i и записала видеообращение.

28 сентября в Сети появилась информация о том, что любимая россиянами актриса Наталья Бочкарева была задержана полицией. По неподтвержденным данным, автоинспекторы обнаружили у нее наркотики и отпустили под подписку о невыезде. Новость быстро разлетелась по социальным сетям и обросла всевозможными деталями.

Позже Наталья лично прокомментировала ситуацию. В своих инстаграм-историях исполнительница роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе» сообщила, что сначала была обрадована и удивлена такой странной новостью. Но потом, видимо, заметив волнение, которое данная информация произвела в социальных сетях, актриса поняла, что не может оставить это дело без внимания.

По мнению Натальи, на ее имени кто-то пытается раздуть скандал, и она бы хотела пресечь все слухи на корню. Причем действовать в отношении тех, кто распространял неподтвержденные данные, Бочкарева намерена решительно:

«Поэтому, я думаю, мы выясним, откуда растут ноги у этой новости, и этих людей привлечем к ответственности. Не верьте интернету», — призвала звезда.

Фолловеры Натальи поинтересовались под последним постом в ее микроблоге, что сейчас происходит.

1 2 3 ... 10 Появилась информация о том, что Наталью Бочкареву задержали

В комментариях артистка попросила их не переживать и сообщила, что с ней все хорошо.