Наталья Бочкарева опровергла новость о том, что ее задержали с запрещенными препаратами

28 сентября в Сети появилась информация о том, что любимая россиянами актриса Наталья Бочкарева была задержана полицией. По неподтвержденным данным, автоинспекторы обнаружили у нее наркотики и отпустили под подписку о невыезде. Новость быстро разлетелась по социальным сетям и обросла всевозможными деталями.
Позже Наталья лично прокомментировала ситуацию. В своих инстаграм-историях исполнительница роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе» сообщила, что сначала была обрадована и удивлена такой странной новостью. Но потом, видимо, заметив волнение, которое данная информация произвела в социальных сетях, актриса поняла, что не может оставить это дело без внимания.
По мнению Натальи, на ее имени кто-то пытается раздуть скандал, и она бы хотела пресечь все слухи на корню. Причем действовать в отношении тех, кто распространял неподтвержденные данные, Бочкарева намерена решительно:
Фолловеры Натальи поинтересовались под последним постом в ее микроблоге, что сейчас происходит.
В комментариях артистка попросила их не переживать и сообщила, что с ней все хорошо.