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Наталья Бочкарева опровергла новость о том, что ее задержали с запрещенными препаратами

Рунет взволновала информация о том, что полицейские нашли у Натальи Бочкаревой запрещенные препараты. 39-летняя актриса решила расставить все точки над i и записала видеообращение.
Наталья Бочкарева

28 сентября в Сети появилась информация о том, что любимая россиянами актриса Наталья Бочкарева была задержана полицией. По неподтвержденным данным, автоинспекторы обнаружили у нее наркотики и отпустили под подписку о невыезде. Новость быстро разлетелась по социальным сетям и обросла всевозможными деталями.

Позже Наталья лично прокомментировала ситуацию. В своих инстаграм-историях исполнительница роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе» сообщила, что сначала была обрадована и удивлена такой странной новостью. Но потом, видимо, заметив волнение, которое данная информация произвела в социальных сетях, актриса поняла, что не может оставить это дело без внимания.

По мнению Натальи, на ее имени кто-то пытается раздуть скандал, и она бы хотела пресечь все слухи на корню. Причем действовать в отношении тех, кто распространял неподтвержденные данные, Бочкарева намерена решительно: 

«Поэтому, я думаю, мы выясним, откуда растут ноги у этой новости, и этих людей привлечем к ответственности. Не верьте интернету», — призвала звезда.

Фолловеры Натальи поинтересовались под последним постом в ее микроблоге, что сейчас происходит. 

В комментариях артистка попросила их не переживать и сообщила, что с ней все хорошо.

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28 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото natalia_bochkareva_official/Instagram
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Наталья Бочкарева

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Видео же есть в сети, она утверждает, что на нем другой человек?

  • Да видео уже есть, на нем точно она, чего врать-))))))

  • Отпираться сейчас уже глупо, ибо на видео задержания 100% она. Сознаться и раскаяться - вот что сейчас нужно ей сделать. У нас любят пожалеть заблудшую овечку

  • 39 лет? Вы смеетесь? Я еще ребенком была она играла тетку из Букиных. И вот мне уже 32, как же ей может быть 39? 49 скорее всего

  • Ей всего 39??? Это она в счастливы вместе в 26 лет начала сниматься? Блин, а я тогда считала, что она уже тетя... а сейчас мне самой 29 уже 😳

  • И так артистично пытается убедить нас, что невиноватая я...

  • в её положении такие речи говорить не стоит, далеко от здравомыслия.

  • Гость

    39 лет? Вы смеетесь? Я еще ребенком была она играла тетку из Букиных. И вот мне уже 32, как же ей может быть 39? 49 скорее всего

    Она тогда очень взросло выглядела, по возрасту была чуть старше своей экранной дочери, типаж такой, как и Могилевская, Аронова и тп

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