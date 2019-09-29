Племянника Меган Маркл задержала полиция, когда тот разгуливал по улице почти голым

Пока герцогиня Сассекская путешествует по Южной Африке, ее скандальное семейство не дремлет. Вот и новый конфуз подоспел: племянник Меган, 28-летний Томас Дули, прошелся по улице крупного города практически без одежды, после чего попал за решетку.

Меган Маркл тратит немало времени и средств, чтобы спасать свою репутацию. А вот ее семья, кажется, напротив, из кожи вон лезет, чтобы ворваться на первые полосы газет с абсурдными историями. То ее старшая сводная сестра Саманта на весь мир рассказывает о конфликтах с Меган, то один из ее племянников называет сорт каннабиса в честь ее сына.

Томас Дули (слева) с матерью Трейси и братом Тайлером

На днях отличился другой родственник Маркл. По сообщению портала TMZ, Томас Дули, старший брат предприимчивого Тайлера, решил прогуляться по голливудским улицам. Казалось бы, ничего необычного, но 28-летний племянник Меган решил, что ему вовсе не нужна одежда для этого променада. Он ограничился лишь полотенцем и отправился на поиски приключений.

Томас привлекал внимание прохожих своим внешним видом и громко нес какую-то тарабарщину.

Полицейские попытались остановить его, но мужчина сделал вид, что он не при делах, и попробовал улизнуть. При других обстоятельствах племянник герцогини Сассекской отделался бы штрафом за мелкое хулиганство, но один из офицеров повредил колено при задержании. Так что Томас теперь будет отвечать еще и за сопротивление при аресте.

1 2 3 ... 9 Семья Меган Маркл вновь в центре скандала

В настоящее время родственник Маркл дожидается за решеткой, когда за него внесут залог в 25 тысяч долларов. Зная холодные отношения Меган с родственниками со стороны отца, можно предположить, что на помощь влиятельной тети Томасу рассчитывать не стоит.