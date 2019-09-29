Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Племянника Меган Маркл задержала полиция, когда тот разгуливал по улице почти голым

Пока герцогиня Сассекская путешествует по Южной Африке, ее скандальное семейство не дремлет. Вот и новый конфуз подоспел: племянник Меган, 28-летний Томас Дули, прошелся по улице крупного города практически без одежды, после чего попал за решетку.
Меган Маркл

Меган Маркл тратит немало времени и средств, чтобы спасать свою репутацию. А вот ее семья, кажется, напротив, из кожи вон лезет, чтобы ворваться на первые полосы газет с абсурдными историями. То ее старшая сводная сестра Саманта на весь мир рассказывает о конфликтах с Меган, то один из ее племянников называет сорт каннабиса в честь ее сына.

Томас Дули, Трейси Дули, Тайлер Дули
Томас Дули (слева) с матерью Трейси и братом Тайлером

На днях отличился другой родственник Маркл. По сообщению портала TMZ, Томас Дули, старший брат предприимчивого Тайлера, решил прогуляться по голливудским улицам. Казалось бы, ничего необычного, но 28-летний племянник Меган решил, что ему вовсе не нужна одежда для этого променада. Он ограничился лишь полотенцем и отправился на поиски приключений. 

Томас привлекал внимание прохожих своим внешним видом и громко нес какую-то тарабарщину.

Полицейские попытались остановить его, но мужчина сделал вид, что он не при делах, и попробовал улизнуть. При других обстоятельствах племянник герцогини Сассекской отделался бы штрафом за мелкое хулиганство, но один из офицеров повредил колено при задержании. Так что Томас теперь будет отвечать еще и за сопротивление при аресте.

В настоящее время родственник Маркл дожидается за решеткой, когда за него внесут залог в 25 тысяч долларов. Зная холодные отношения Меган с родственниками со стороны отца, можно предположить, что на помощь влиятельной тети Томасу рассчитывать не стоит. 

Перейти к обсуждению 4


29 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Youtube.com, @sussexroyal/Instagram
Теги

Меган Маркл

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Может им сделать семейное реалити-шоу? Meet the Markles. И Меган работа, если выпнут из БКС.

  • Племянница королевы так вообще ходила с голыми сиськами по пляжу и ничего. Кейт и Диана так же отличились.

  • Вуман,вы совсем спятили? 10 новостей о винздорах,никому не нужных в России.Вы переезжайте туда и там пишите о них.Ежедневно пичкают этими тупыми новостями о британских бездельниках, ярая пропаганда-вам видно регулярно платят,чтобы мы любовались этими "отпрысками"?

  • Оля

    Вуман,вы совсем спятили? 10 новостей о винздорах,никому не нужных в России.Вы переезжайте туда и там пишите о них.Ежедневно пичкают этими тупыми новостями о британских бездельниках, ярая пропаганда-вам видно регулярно платят,чтобы мы любовались этими "отпрысками"?

    на этих бездельниках Британское государство ЗАРАБАТЫВАЕТ. Это не "дань традиции". Эти бездельники хоть благотворительностью занимаются. Наши чиновники и этого не хотят.Не я не против некоторых новостей про британскую корону. Но согласна с вами очень и чересчур много новостей про Виндзоров. Ну ладно стиль,дети, кто там на ком женился, сплетни из их семейной жизни короны ,форум женский.Но пишут всякую мелочь.К примеру принц Гарри что-то где-то разминировал.Ну ладно наш президент пиарился.Но нам пиар Гарри зачем? Почему не пишут к примеру про стиль Мелании,Бриджит Макрон? Как что надела Кейт только.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.