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Рики Мартин станет отцом в четвертый раз

Не успела общественность оправиться от новости о дочери Сергея Лазарева, как появилась информация о пополнении в семье еще одного популярного певца. Рики Мартин объявил, что готовится стать отцом в 4-й раз.
Рики Мартин, Джван Йосеф
Рики Мартин и Джван Йосеф

28 сентября Рики Мартин вместе с супругом Джваном Йосефом и 11-летними близнецами Валентино и Маттео посетили ежегодный торжественный ужин, посвященный правам человека. Мероприятие проходило в Вашингтоне, куда семья прибыла практически в полном составе. Рики появился в строгом костюме, только расстегнутая рубашка добавляла его образу элегантной небрежности. 

Рики Мартин, Джван Йосеф, Валентино Мартин, Маттео Мартин
Рики Мартин с Джваном Йосефом и сыновьями Маттео (слева) и Валентино (справа)

Выходя на сцену за наградой, которую Рики вручили за благотворительность, 47-летний певец поблагодарил своего избранника за то, что он пришел поддержать его. Обратился Мартин и к наследникам:

«Мои прекрасные близнецы Валентино и Маттео, я люблю вас всем своим сердцем. Вы — моя сила. Вы каждый день вдохновляете меня и мотивируете продолжать заниматься любимым делом. Вы, ребята, потрясающие».

На торжестве не было лишь 8-месячной крохи Люсии, младшей дочери знаменитости, которую оставили дома под присмотром няни. В своей трогательной речи Рики упомянул дочку и назвал ее «светом своей жизни». 

«И кстати, я хотел бы объявить, что у нас будет еще один ребенок. Обожаю большие семьи», — произнес Мартин под одобрительные возгласы и аплодисменты гостей мероприятия.

Добавим, что Рики Мартин стал отцом близнецов 6 августа 2008 года. Мальчиков родила суррогатная мать. 31 декабря 2018 года на свет появилась единственная дочь певца — Люсия. Ждем новостей о том, когда же Рики сообщит о рождении четвертого отпрыска.

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29 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, @ricky_martin/Instagram
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Рики Мартин

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  • Сто пудов сестричку для старшей дочки сделали.

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