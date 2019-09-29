Рики Мартин станет отцом в четвертый раз

Не успела общественность оправиться от новости о дочери Сергея Лазарева, как появилась информация о пополнении в семье еще одного популярного певца. Рики Мартин объявил, что готовится стать отцом в 4-й раз.

Рики Мартин и Джван Йосеф

28 сентября Рики Мартин вместе с супругом Джваном Йосефом и 11-летними близнецами Валентино и Маттео посетили ежегодный торжественный ужин, посвященный правам человека. Мероприятие проходило в Вашингтоне, куда семья прибыла практически в полном составе. Рики появился в строгом костюме, только расстегнутая рубашка добавляла его образу элегантной небрежности.

Рики Мартин с Джваном Йосефом и сыновьями Маттео (слева) и Валентино (справа)

Выходя на сцену за наградой, которую Рики вручили за благотворительность, 47-летний певец поблагодарил своего избранника за то, что он пришел поддержать его. Обратился Мартин и к наследникам:

«Мои прекрасные близнецы Валентино и Маттео, я люблю вас всем своим сердцем. Вы — моя сила. Вы каждый день вдохновляете меня и мотивируете продолжать заниматься любимым делом. Вы, ребята, потрясающие».

На торжестве не было лишь 8-месячной крохи Люсии, младшей дочери знаменитости, которую оставили дома под присмотром няни. В своей трогательной речи Рики упомянул дочку и назвал ее «светом своей жизни».

«И кстати, я хотел бы объявить, что у нас будет еще один ребенок. Обожаю большие семьи», — произнес Мартин под одобрительные возгласы и аплодисменты гостей мероприятия.

Добавим, что Рики Мартин стал отцом близнецов 6 августа 2008 года. Мальчиков родила суррогатная мать. 31 декабря 2018 года на свет появилась единственная дочь певца — Люсия. Ждем новостей о том, когда же Рики сообщит о рождении четвертого отпрыска.