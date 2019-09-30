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Дженнифер Лопес и Алекс Родригез отметили помолвку

Свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеза не за горами! В минувшую пятницу они отметили помолвку в Лос-Анджелесе вместе с детьми и друзьями.
Дженнифер Лопес, Алекс Родригез
Дженнифер Лопес и Алекс Родригез

Мы ждем свадьбу Дженнифер Лопес и Алекса Родригеза уже полгода — предложение своей возлюбленной известный спортсмен сделал еще в марте во время отдыха на Багамских островах.

Время идет, свадебные колокола все не звонят, поклонники уже беспокоятся — а не передумали ли они?

Дженнифер Лопес, Алекс Родригез

Инсайдеры рассказывали, что 50-летняя Джен и 44-летний Алекс были просто ужасно заняты работой, вот и не удавалось выкроить время для подготовки свадебной церемонии. Однако на днях был сделан первый шаг — жених и невеста отметили помолвку (очень своевременно) с детьми и друзьями.

27 сентября Лопес, Родригез и их приглашенные гости повеселились в ресторане в Лос-Анджелесе. Рядом с будущими супругами были 11-летние Эмма и Максимилиан, дети Джен от брака с Марком Энтони, а также 14-летняя Наташа и 11-летняя Элла, дочери Алекса от брака с Синтией Скертис.

Дети жениха и невесты прекрасно ладят друг с другом. Дочкам Родригеза вообще несказанно повезло: вот ты маленькая отплясываешь под Jenny From The Block, а через несколько лет эта красивая тетя с экрана становится твоей мачехой. 

Инсайдеры, кстати, говорят: вряд ли бы Лопес и Родригез остались бы вместе, если бы их дети не нашли общий язык. «Их сильное влечение друг к другу быстро бы улетучилось, если бы они не смогли быть все вместе одной семьей», — говорил аноним.

Итак, свадьба уже не за горами. И венчание, кстати, тоже. Да, в этот раз Лопес настроена серьезно. Говорит, что хочет большую свадьбу и торжество в церкви, хотя раньше на такое никогда не соглашалась. Кажется, это будет четвертый и последний брак Дженнифер. 

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30 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @arod, @jlo/Instagram
Теги

Алекс Родригез, Дженнифер Лопес

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2 комментария Добавить комментарий
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