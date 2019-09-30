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Даже в «прошлогоднем» платье Dior Виктория Боня чуть не затмила красотой невесту на свадьбе друзей

Существует негласное правило, что гостям не стоит наряжаться так, чтобы затмить невесту на свадьбе. Но, похоже, для небожительницы Виктории Бони закон не писан!
Виктория Боня
Виктория Боня с Гюлярой Мелики и ее избранником

29 сентября в Италии состоялась свадьба режиссера Гюляры Мелики. Среди приглашенных на торжество была и 39-летняя Виктория Боня. Звезда, на днях сразившая всех мужчин в округе своей изящной походкой, и в этот раз привлекла всеобщее внимание.

Виктория выбрала по-настоящему запоминающийся наряд для важного мероприятия. Она надела струящееся пудрово-розовое платье из прошлогодней осенне-зимней коллекции Dior. Наряд был декорирован блестками, так что Виктория сияла в буквальном смысле слова. 

Виктория Боня

Она распустила волосы, ограничилась макияжем в нюдовых тонах и дополнила нежный образ крупным кольцом с зеленым камнем.

Отметим, что Виктория не впервые появляется в этом наряде на публике. В прошлом году она уже покоряла в нем Канны, но на свадьбе подруги ее образ отличался большей элегантностью.

В своем микроблоге 39-летняя звезда от всей души поздравила жениха и невесту и пожелала им счастья:

«Именно здесь, в Италии, в присутствии ваших гостей, вы обменялись кольцами в знак верности и преданности друг другу, и пусть это станет самым сильным символом того, что никто и ничто не сможет разлучить вашу семью! Люблю тебя, моя красавица! Будь счастлива!» 

Фолловеры знаменитости высоко оценили романтичные фотографии, сделанные Боней в Италии, и отметили, что пребывание в этой стране Виктории очень идет.

Некоторые из поклонников Бони отметили, что их любимице удалось превзойти даже саму невесту. 

Виктория Боня

Вечером празднование свадьбы Гюляры продолжилось, и для танцев Виктория сменила аутфит на расшитое пайетками платье от Balmain. В нем она также появлялась раньше и смущала умы британцев бесконечными ногами на церемонии вручения премии BAFTA. На ногах знаменитости красовались босоножки на высоких каблуках от Saint Laurent. 

Пользователи Сети оценили восхитились образами Бони, но заметили, что были бы рады однажды увидеть и фото с ее собственной свадьбы. 

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30 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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