Арнольд Шварценеггер и его сын рассмешили фолловеров, примерив русскую шинель и медвежью шкуру

В Инстаграме бывшего губернатора Калифорнии появилась необычная фотография в честь дня рождения сына Кристофера. Особый фурор снимок произвел среди русскоязычных подписчиков Арнольда Шварценеггера.

Арнольд Шварценеггер

72-летний Арнольд Шварценеггер решил поздравить сына с днем рождения весьма оригинальным способом. Актер выложил фотографию, на которой он позирует вместе с Кристофером запечатлены в..русской шинели и мохнатой шубе, смахивающей на медвежью.

Кристофер и Арнольд Шварценеггеры

Оправившись от первого шока, замечаешь головные уборы, которые заслуживают отдельного внимания: на Кристофоре — кондовая меховая шапка, в которых любили ходить советские мужчины, а на голове Арнольда — ковбойская шляпа песочного цвета!

Кристофер и Арнольд Шварценеггеры

«Шеврон-то русский на плече», «Товарищ полковник Шварценеггер Кристофер Арнольдович! Это мощно», «Когда он успел стать полковником российской полиции?» — прокомментировали снимок удивленные русскоязычные фолловеры.

Кристофер и Арнольд Шварценеггеры

В поздравлении Арнольд назвал сына «сокровищем», признался, что очень им гордится и «не может дождаться, чтобы посмотреть, каким он станет».

Абсолютно непонятно, как, когда и главное почему появилась эта фотография, но она подняла настроение многим пользователям. Актер еще не дал никаких объяснений, почему он выбрал именно этот снимок, но, кажется, они не нужны радостным фолловерам, которые продолжают оставлять веселые комментарии под этим постом.