Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Арнольд Шварценеггер и его сын рассмешили фолловеров, примерив русскую шинель и медвежью шкуру

В Инстаграме бывшего губернатора Калифорнии появилась необычная фотография в честь дня рождения сына Кристофера. Особый фурор снимок произвел среди русскоязычных подписчиков Арнольда Шварценеггера.
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер

72-летний Арнольд Шварценеггер решил поздравить сына с днем рождения весьма оригинальным способом. Актер выложил фотографию, на которой он позирует вместе с Кристофером запечатлены в..русской шинели и мохнатой шубе, смахивающей на медвежью.

Кристофер Шварценеггер, Арнольд Шварценеггер
Кристофер и Арнольд Шварценеггеры

Оправившись от первого шока, замечаешь головные уборы, которые заслуживают отдельного внимания: на Кристофоре — кондовая меховая шапка, в которых любили ходить советские мужчины, а на голове Арнольда — ковбойская шляпа песочного цвета!

Кристофер Шварценеггер, Арнольд Шварценеггер
Кристофер и Арнольд Шварценеггеры

«Шеврон-то русский на плече», «Товарищ полковник Шварценеггер Кристофер Арнольдович! Это мощно», «Когда он успел стать полковником российской полиции?» — прокомментировали снимок удивленные русскоязычные фолловеры. 

Кристофер Шварценеггер, Арнольд Шварценеггер
Кристофер и Арнольд Шварценеггеры

В поздравлении Арнольд назвал сына «сокровищем», признался, что очень им гордится и «не может дождаться, чтобы посмотреть, каким он станет».

Абсолютно непонятно, как, когда и главное почему появилась эта фотография, но она подняла настроение многим пользователям. Актер еще не дал никаких объяснений, почему он выбрал именно этот снимок, но, кажется, они не нужны радостным фолловерам, которые продолжают оставлять веселые комментарии под этим постом.

Перейти к обсуждению 1


30 сентября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото schwarzenegger/Instagram, Getty Images
Теги

Арнольд Шварценеггер

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Сынуле поработать над собой нужно. Форма не идет ему, а сам Арни - огонь )

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.