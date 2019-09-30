39-летняя Жизель Бюндхен стала лицом омолаживающей линии косметики Dior

Выбор бразильской модели на роль официального лица линейки по уходу за кожей Capture Totale — далеко не случаен. Жизель активно пропагандирует здоровую, естественную красоту. Также бывший ангел Victoria's Secret ведет образ жизни, основанный на единении с природой, частых медитациях и внутренней гармонии.
Жизель Бюндхен — посол доброй воли ООН по защите окружающей среды и активистка, которая стремится защитить планету. «Исключительная женщина и легендарная линейка по уходу Capture Totale объединились в поиске естественности и безмятежности», — комментирует происходящее французский Дом.
Радостно, когда средства представляет человек, который максимально приближен к идеалам бренда и линейки в частности. Мы сможем увидеть топ-модель в рекламной кампании уже в 2020 году.
Помимо Жизель Бюндхен бьюти-амбассадорами Дома Dior являются Натали Портман, Дженнифер Лоуренс, Белла Хадид и Кара Делевинь, которая представляет линейку ухода для юной кожи Capture Youth.