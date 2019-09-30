Поздравляем актрису Марию Миронову! Она снова стала мамой и родила второго ребенка в одной из клиник Греции.

Мария Миронова

Самая скрытная актриса российского кинематографа, 46-летняя Мария Миронова, стала мамой во второй раз. Она выложила в Инстаграм изображение отпечатка ножки новорожденного малыша.

«Наше греческое чудо явилось в мир», — подписала Мария трогательный снимок. Больше никаких подробностей она не раскрыла: пока не известен ни пол ребенка, ни его имя, ни вес и рост при рождении.

Напомним, Миронова до последнего не рассказывала поклонникам о своем интересном положении и раскрыла тайну только в конце августа, когда находилась уже на последних месяцах беременности.

Все тут же призадумались: а кто же стал отцом будущего ребенка? Выдвигалось много предположений (и даже объявился якобы бывший жених Марии), поэтому Мироновой в конце концов пришлось сделать официальное заявление.

«Мой официальный брак состоялся в Греции больше года назад после двух лет совместной жизни, а именно на острове Санторини. Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно в Греции. Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является директором по развитию русско-японской компании, разрабатывающей медицинские технологии. Он не занимается ни судостроением, ни актерством. Его имя — Андрей, и он действительно является тезкой моего сына и даже отца», — подчеркнула актриса, которая уже устала слушать слухи о ее романе с актером Андреем Сорокой, который младше ее на 18 лет.