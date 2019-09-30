Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

46-летняя Мария Миронова стала мамой во второй раз

Поздравляем актрису Марию Миронову! Она снова стала мамой и родила второго ребенка в одной из клиник Греции.
Мария Миронова
Мария Миронова

Самая скрытная актриса российского кинематографа, 46-летняя Мария Миронова, стала мамой во второй раз. Она выложила в Инстаграм изображение отпечатка ножки новорожденного малыша.

«Наше греческое чудо явилось в мир», — подписала Мария трогательный снимок. Больше никаких подробностей она не раскрыла: пока не известен ни пол ребенка, ни его имя, ни вес и рост при рождении. 

Мария Миронова

Напомним, Миронова до последнего не рассказывала поклонникам о своем интересном положении и раскрыла тайну только в конце августа, когда находилась уже на последних месяцах беременности. 

Все тут же призадумались: а кто же стал отцом будущего ребенка? Выдвигалось много предположений (и даже объявился якобы бывший жених Марии), поэтому Мироновой в конце концов пришлось сделать официальное заявление.

«Мой официальный брак состоялся в Греции больше года назад после двух лет совместной жизни, а именно на острове Санторини. Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно в Греции. Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является директором по развитию русско-японской компании, разрабатывающей медицинские технологии. Он не занимается ни судостроением, ни актерством. Его имя — Андрей, и он действительно является тезкой моего сына и даже отца», — подчеркнула актриса, которая уже устала слушать слухи о ее романе с актером Андреем Сорокой, который младше ее на 18 лет. 

Перейти к обсуждению 5


30 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @mariya_mironova_actress/Instagram
Теги

Мария Миронова

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Поздравляю!!!!!

  • Молодец !!! Рада за неё .Здоровья маме и малышу

  • Что-то она больше не скрытная. Что очень неприятно. Но родила - это хорошо.

  • Вот это я понимаю - неделю назад общественность узнала о беременности и тут же роды, молодец! Не то что некоторые - каждый пук выкладывают, что кажется по два года беременные ходят.Здоровья маме и малышу!

  • Как надпись на снимке переводится (где отпечаток стопы) ?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.