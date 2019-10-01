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Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу

Официально Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились еще в прошлом сентябре, а вот пышное торжество устроили только сейчас. Поздравляем (не)молодоженов!
Хейли Болдуин и Джастин Бибер
Хейли Болдуин и Джастин Бибер

Южная Каролина пела и плясала — там свою свадьбу наконец-то отметили мистер и миссис Бибер. Пышное торжество случилось спустя год после официального бракосочетания.

Они знакомы с детства
Они знакомы с детства

На свадьбу Джастин и Хейли пригласили своих друзей и родственников — там были замечены, например, Кэти Перри, Кендалл Дженнер, Алек и Стивен Болдуин и другие звезды. Всего в гостинице Montage Palmetto Bluffs собралось около 200 гостей — немаленькая церемония!

Инсайдер отмечает, что толпа радостно закричала, когда Джастин и Хейли скрепили свой союз традиционными клятвами. «Они не могли сдержать улыбки», — поделился аноним с изданием E!Online.

Отметим, однако, что другие гости отеля были не в восторге от того, что Биберы женятся — они откровенно мешали постояльцам Montage Palmetto Bluffs в полной мере пользоваться услугами, за которые те заплатили (немаленькие) деньги.

Чтобы Джастина и Хейли никто не беспокоил, пара запретила другим отдыхающим пользоваться спа, бассейном и рестораном отеля. Как вы понимаете, постояльцы были в ярости. Естественно, заранее их никто о торжестве не предупреждал, так что и планы посетители не меняли.

Администрация Montage Palmetto Bluffs, конечно, возместила часть ущерба, но кто-то теперь до конца жизни будет ненавидеть певца и модель по вполне понятным причинам.

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01 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @justinbieber/Instagram
Теги

Джастин Бибер, Хейли Болдуин

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Круто. Ине она нравится, милая, фигурка супер, жизнерадостная, он таллантливый певец, молодежный кумир, его щаморочки и пессимизм их моюз сгладит, смотрятся вместе супер.

  • Они аместе с детства, по моему их родители приятели, Селена ему уж точно не нужна, мимолетное увлечение, мне их пара нравится.

  • 👏👏👏

  • Ножки у Хейли красивые

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