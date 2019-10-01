Анастасия Решетова наконец раскрыла предполагаемую дату родов

Невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова совсем скоро поедет в роддом, чтобы выйти оттуда уже с дочкой или сыночком. Она рассказала подписчикам, когда это произойдет.

Анастасия Решетова и Тимати

Главные вопросы россиян на данный момент: «Кто виноват?», «Что делать?» и «Когда уже родит Решетова?». На первые два вопроса ответа нет и, наверное, не будет никогда, зато на третий он появился!

23-летняя Анастасия сама рассказала, когда отправится в роддом. «Через 10 дней примерно, плюс-минус», — ответила возлюбленная Тимати одному из подписчиков в комментариях под последней фотографией. А это значит, что первый отпрыск модели появится на свет 10 октября (тоже плюс-минус).

Анастасия Решетова

Отметим, что поклонники Анастасии Решетовой и Тимати уверены, что у нее родится мальчик. Определили они это старым бабушкиным методом — по форме живота. Да и то, что Алена Шишкова проболталась о поле ребенка Решетовой, тоже сыграло немалую роль.

Анастасия на низком старте — сумку (естественно, Birkin) в роддом она уже собрала. «Одежду выбирали от бренда, который не использует ни грамма химии и красителей при производстве. Это самая безопасная одежда для малышей — все из экологически чистых тканей. Носочки, слюнявчики, еще я беру с собой фланелевое одеяльце-пледик, подгузники, салфетки», — рассказала Анастасия.

1 2 3 4 5 6 7 Анастасия Решетова скоро станет мамой

Также Решетова поделилась с поклонниками: Тимати будет присутствовать на родах, потому что «это таинство — процесс, который пара должна проживать вместе».

Очень ждем прибавления в семействе рэпера и модели!