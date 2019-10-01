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В СМИ появилась информация о предполагаемой суррогатной матери детей Сергея Лазарева

После того, как Сергей Лазарев показал свою дочь, вокруг артиста стали появляться новые слухи. Так, общественность заговорила о предполагаемой матери детей певца.
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев

Слухи о рождении дочери в семье Сергея Лазарева появились еще в мае этого года. Однако в тот момент артист не стал их подтверждать или опровергать, а лишь необычным образом прокомментировал.

Рассказать всю правду Сергей решился на программе «Секрет на миллион». 
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев с сыном Никитой и дочерью Анной

Кумир миллионов поведал, что уже год в его семье растет прекрасная дочь Анна. Девочку, как и его 5-летнего сына Никиту, выносила суррогатная мать.

А донором яйцеклетки выступила одна и та же женщина, то есть малыши являются «полноценными братом и сестрой». 
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев с предполагаемой биологической матерью своих детей

Многим интернет-пользователям стала интересна личность загадочной девушки, от которой появились на свет наследники Лазарева. По неподтвержденным заявлениям СМИ, биологической матерью стала давняя подруга артиста, 32-летняя Анна Белодедова. Якобы сын Сергея очень на нее похож. Вдобавок, как пишет «СтарХит», Лазарева видели в компании этой женщины при покупке недвижимости примерно год назад. 

Впрочем, сам Сергей, как обычно, оставляет все слухи и сплетни без комментариев и даже отрицает их, как это было при рождении детей. Вполне возможно, что и домыслы насчет матери наследников он также опровергнет.

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01 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @anikabelodedova, @lazarevsergey/Instagram
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Сергей Лазарев

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Уверена, в реальности там всё ещё интереснее, и у детей реально есть мама, на месте которой себя представляют местные любители холодных цветов радуги и заговоров

  • Гость

    Уверена, в реальности там всё ещё интереснее, и у детей реально есть мама, на месте которой себя представляют местные любители холодных цветов радуги и заговоров

    Если все именно так, а он эту маму прячет и утверждает, что дети рождены суррогаткой, то у кого-то в этой семье непорядок с головой, и вряд ли кто-то хотел бы оказаться и даже представить себя на ее месте🤷‍♂️

  • У Лазаря видать залы совсем не продаются судя по масштабам хайпа и пиара

  • Так эта баба суррогатная мать, т.е.та, которая ребёнка выносила, или только донор яйцеклетки?

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