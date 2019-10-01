В СМИ появилась информация о предполагаемой суррогатной матери детей Сергея Лазарева

После того, как Сергей Лазарев показал свою дочь, вокруг артиста стали появляться новые слухи. Так, общественность заговорила о предполагаемой матери детей певца.

Сергей Лазарев

Слухи о рождении дочери в семье Сергея Лазарева появились еще в мае этого года. Однако в тот момент артист не стал их подтверждать или опровергать, а лишь необычным образом прокомментировал.

Рассказать всю правду Сергей решился на программе «Секрет на миллион».

Сергей Лазарев с сыном Никитой и дочерью Анной

Кумир миллионов поведал, что уже год в его семье растет прекрасная дочь Анна. Девочку, как и его 5-летнего сына Никиту, выносила суррогатная мать.

А донором яйцеклетки выступила одна и та же женщина, то есть малыши являются «полноценными братом и сестрой».

Сергей Лазарев с предполагаемой биологической матерью своих детей

Многим интернет-пользователям стала интересна личность загадочной девушки, от которой появились на свет наследники Лазарева. По неподтвержденным заявлениям СМИ, биологической матерью стала давняя подруга артиста, 32-летняя Анна Белодедова. Якобы сын Сергея очень на нее похож. Вдобавок, как пишет «СтарХит», Лазарева видели в компании этой женщины при покупке недвижимости примерно год назад.



1 2 3 ... 9 Сергей Лазарев — один из самых скрытных артистов

Впрочем, сам Сергей, как обычно, оставляет все слухи и сплетни без комментариев и даже отрицает их, как это было при рождении детей. Вполне возможно, что и домыслы насчет матери наследников он также опровергнет.