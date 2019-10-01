В СМИ появилась информация о предполагаемой суррогатной матери детей Сергея Лазарева

Слухи о рождении дочери в семье Сергея Лазарева появились еще в мае этого года. Однако в тот момент артист не стал их подтверждать или опровергать, а лишь необычным образом прокомментировал.
Кумир миллионов поведал, что уже год в его семье растет прекрасная дочь Анна. Девочку, как и его 5-летнего сына Никиту, выносила суррогатная мать.
Многим интернет-пользователям стала интересна личность загадочной девушки, от которой появились на свет наследники Лазарева. По неподтвержденным заявлениям СМИ, биологической матерью стала давняя подруга артиста, 32-летняя Анна Белодедова. Якобы сын Сергея очень на нее похож. Вдобавок, как пишет «СтарХит», Лазарева видели в компании этой женщины при покупке недвижимости примерно год назад.
Впрочем, сам Сергей, как обычно, оставляет все слухи и сплетни без комментариев и даже отрицает их, как это было при рождении детей. Вполне возможно, что и домыслы насчет матери наследников он также опровергнет.