Кайли Дженнер рассталась с Трэвисом Скоттом, так и не согласившись выйти за него замуж

Это все-таки случилось. 22-летняя Кайли Дженнер и 28-летний Трэвис Скотт расстались спустя два года отношений. Однако есть надежда, что все наладится.

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер

Кайли и Трэвис расстались. Правда, не окончательно, а временно. Это называется «взяли паузу в отношениях». Решение о том, что Кайли и Трэвису нужно отдохнуть друг от друга, они приняли еще пару недель назад, однако стало известно об этом только 2 октября.

«Они взяли перерыв, но пока не расстались окончательно. У них все еще есть проблемы с доверием, но в основном трудности происходят из-за стресса, который приносит их образ жизни», — рассказал инсайдер порталу TMZ.

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер с дочкой Сторми

Кайли и Трэвис не комментируют свое расставание (мы потом в реалити «Семейство Кардашьян» все увидим). Последний раз, напомним, пару видели вместе 28 августа на премьере документального фильма Travis Scott: Look Mom I Can Fly.



Интересно, что Трэвис, по словам инсайдера, несколько раз делал Кайли предложение руки и сердца. Однако младшая Дженнер постоянно отказывалась становиться женой рэпера, даже несмотря на то, что в 2018 году она родила от него дочку Сторми. Говорят, все из-за того, что Кайли насмотрелась на старших сестер и решила, что не хочет торопиться со свадьбой.

1 2 3 4 5 6 7 Кайли и Трэвис расстались

«Предыдущие отношения ее сестер не сложились: один из браков Ким продлился всего несколько месяцев, Кортни так и не вышла замуж за Скотта, отца своих детей, а Хлои столкнулась с постоянными изменами», — напомнил инсайдер. Что правда, то правда — у Кайли нет ни одного положительного примера перед глазами.

Нам очень нравится эта пара. Надеемся, что они смогут решить все свои разногласия и снова сойдутся. Ну, или хотя бы останутся в хороших отношениях ради дочки.