Принц Уильям заявил, что Диана была бы «кошмарной» бабушкой для своих внуков

Принцесса Диана трагически погибла в автокатастрофе в 1997 году и не успела увидеть, как ее сыновья Уильям и Гарри выросли и обзавелись семьями. Они по-прежнему каждый год собираются в годовщину смерти матери, чтобы предаться воспоминаниям и пересмотреть архивные фото.
Неудивительно, что братья иногда задумываются, какой бы бабушкой могла стать любимая народом принцесса для своих многочисленных внуков.
В документальном фильме «Диана, наша мама: ее жизнь и наследие» Уильям рассказал, что его родительница, обычно безупречная во всем, в вопросе воспитания внуков была бы далека от идеала:
37-летний герцог Кембриджский, конечно же, не имел в виду ничего криминального. По его мнению, Диана была из тех людей, которые чрезмерно балуют внуков, все им разрешают, покупают подарки по поводу и без, а потом оставляют родителей разбираться с последствиями.
Даже несмотря на то, что Диана бы позволяла детям Уильяма и Гарри все и разбаловала их до немыслимых пределов, они все равно не стали бы ограничивать ее в общении с внуками.
Поэтому принцы поддерживают память о своей матери и рассказывают детям об их бабушке, чтобы ее имя никогда не было забыто.
Добавим, что, если бы Диана была жива, она бы наслаждалась общением с четырьмя внуками: 6-летним Джорджем, 4-летней Шарлоттой, годовалым Луи и 4-месячным Арчи.