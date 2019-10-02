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Принц Уильям заявил, что Диана была бы «кошмарной» бабушкой для своих внуков

О покойной принцессе Диане обычно говорят только хорошее и вспоминают, каким прекрасным человеком она была. Однако принц Уильям не так давно поведал о «ложке дегтя» в характере леди Ди. По его мнению, из нее вышла бы никудышная бабушка.
Принцесса Диана, принц Уильям, принц Гарри
Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри

Принцесса Диана трагически погибла в автокатастрофе в 1997 году и не успела увидеть, как ее сыновья Уильям и Гарри выросли и обзавелись семьями. Они по-прежнему каждый год собираются в годовщину смерти матери, чтобы предаться воспоминаниям и пересмотреть архивные фото.

Неудивительно, что братья иногда задумываются, какой бы бабушкой могла стать любимая народом принцесса для своих многочисленных внуков. 

Принц Уильям с супругой Кейт и детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи
Принц Уильям с супругой Кейт и детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи

В документальном фильме «Диана, наша мама: ее жизнь и наследие» Уильям рассказал, что его родительница, обычно безупречная во всем, в вопросе воспитания внуков была бы далека от идеала:

«Она бы любила детей до безумия, но была бы совершеннейшим кошмаром».

37-летний герцог Кембриджский, конечно же, не имел в виду ничего криминального. По его мнению, Диана была из тех людей, которые чрезмерно балуют внуков, все им разрешают, покупают подарки по поводу и без, а потом оставляют родителей разбираться с последствиями.

«Допустим, она появлялась бы в момент купания детей, устраивала бы настоящую феерию с пеной и брызгами, а потом уходила бы», — рассказывал Уильям.

Даже несмотря на то, что Диана бы позволяла детям Уильяма и Гарри все и разбаловала их до немыслимых пределов, они все равно не стали бы ограничивать ее в общении с внуками.

Поэтому принцы поддерживают память о своей матери и рассказывают детям об их бабушке, чтобы ее имя никогда не было забыто.

  • Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Джордж Александр Луи, принцесса Шарлотта Елизавета Диана, принц Луи Артур Чарльз
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    Принц Уильям — счастливый отец троих детей. Вместе с Кейт Миддлтон он воспитывает Джорджа, Шарлотту и Луи
    Смотреть галерею

Добавим, что, если бы Диана была жива, она бы наслаждалась общением с четырьмя внуками: 6-летним Джорджем, 4-летней Шарлоттой, годовалым Луи и 4-месячным Арчи.

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02 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Принц Уильям, Принцесса Диана

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