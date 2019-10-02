«Хватит строить из себя жертв!»: британцы еще сильнее ополчились на Меган и Гарри за попытку спекулировать на смерти Дианы

Ни для кого не секрет, что перед тем, как «сбежать» на 10 дней в Южную Африку, принц Гарри и Меган Маркл подверглись давлению со стороны прессы. Тут и там заголовки таблоидов обвиняли Сассексов в фальшивом активизме, в неискренности, припоминали им борьбу за экологию и полеты частными рейсами... Сассексы отмалчивались, терпеливо выжидая, когда же волна критики наконец схлынет.
Она и правда схлынула — Гарри и Меган настолько хорошо проявили себя в ЮАР, что растопили сердца даже самых яростных своих критиков.
Любимая страна Гарри тепло встретила его и Меган: простые жители охотно (но не без смущения) делились с ними своими проблемами и достижениями.
Меган даже оставила дома почти все свои украшения, чтобы не смущать не слишком обеспеченных африканцев. Она проявила почтение к местным традициям и появлялась на публике в аутфитах этнических расцветок, а вместо громоздких колец и подвесок украшала себя живыми цветами.
А еще — бесчисленное количество волонтерских проектов, фондов и мероприятий. Чего только стоит встреча Меган Маркл с матерями, страдающими СПИДом! Герцогиня Сассекская отдала их новорожденным детям одежду Арчи Харрисона и поддержала в борьбе за полноценную жизнь.
Сплетни и домыслы стали смолкать, и уже у самых ядовитых изданий не хватало духу обвинять знаменитых супругов в очередном смертном грехе. Даже о фэшн-провалах Маркл говорили нехотя: ну с кем, мол, не бывает... Казалось бы, вернувшись на родину, Сассексы будут купаться в поддержке публики. Но за два дня до возвращения в Британию что-то пошло не так.
Параллель, может, и очевидная, однако не все оценили пламенную речь Сассекса. Если Гарри ожидал, что въедет в Британию «на белом коне», то сильно просчитался: вместо сочувствия и поддержки он получил самый настоящий взрыв ярости и обвинений.
Британский журналист Пирс Морган ответил на заявление принца и обвинил его в спекуляции на смерти Дианы. «Африканский тур ознаменовал важный и необходимый поворотный момент в неустанном потоке негатива, который изливался на головы Гарри и Меган в последние несколько месяцев», — начал свое сообщение представитель прессы.
Морган уверен, что Сассексы «имеют полное право чувствовать себя обиженными» после публикации в газете частного письма. И подать в суд на издание — дело хорошее.
А вот с обвинительной речью принца Гарри британский журналист согласиться не смог. И понять ее — тоже.
«Честно говоря, это одна из самых необычных мерзостей, которые я когда-либо читал в королевской семье, и одна из самых необъяснимых. Зачем объявлять войну прессе, которая только что в течение восьми дней рассказывала о них только хорошее?» — возмутился Пирс Морган.
Не обошлась без внимания журналиста и попытка принца Гарри спекулировать смертью своей мамы.
«Да, Диана была самой большой звездой в мире и с удовольствием регулярно вступала в сговор с газетами, когда это подходило ей — точно так же, как Меган успешно договаривалась с такими журналами, как People и Vogue, когда это ей это было нужно. Но при всем уважении к мисс Маркл, она не стоит и мизинца леди Ди», — настаивает Пирс Морган.