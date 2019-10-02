Директор Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу

На днях в Сети распространилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк вскоре примет участие в одном из ток-шоу. Стас Христов, концертный директор артистки, которая сейчас сражается с тяжелой болезнью, сообщил, что СМИ использовали устаревшие данные.

Новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк появляются почти каждый день, но лишь малое количество из них соответствуют действительности и подтверждены фактами или словами близких 48-летней актрисы.

Недавно Сергей Майоров, друг ее семьи, сообщил, что артистка перенесла вторую операцию. В свою очередь Анна, 23-летняя дочь Анастасии, воздержалась от комментариев, но попросила журналистов оставить ее семью в покое.

На днях в прессе появился комментарий Стаса Христова, представителя актрисы. Он утверждал, что с одним из телеканалов была заключена договоренность об интервью. Якобы Анастасия должна была появиться в эфире и развеять все слухи о своем здоровье.

Поклонники Заворотнюк понадеялись, что после операции актриса почувствовала себя немного лучше, если дала согласие участвовать в съемках. Однако это все же оказалось неправдой.



Стас Христов сообщил изданию РБК , что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.

По словам концертного директора «няни Вики», информация, которую распространили в Рунете, давно устарела. Он давал ее еще месяц назад, но почему-то ее опубликовали лишь сейчас, что и вызвало многочисленные обсуждения.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга в одной из столичных клиник. Среди пользователей Сети популярна версия о том, что опухоль появилась после того, как актриса прибегла к процедуре ЭКО, чтобы забеременеть. Она родила дочь Милу в октябре 2018 года.