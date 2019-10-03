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В Дженнифер Энистон уже 30 лет тайно влюблена популярная телеведущая-лесбиянка?

Интересные новости подъехали из США. По сообщениям таблоида NW, в Дженнифер Энистон уже давно и безответно влюблена известная танцующая телеведущая Эллен Дедженерес.
Дженнифер Энистон и Эллен Дедженерес
Дженнифер Энистон и Эллен Дедженерес

Дженнифер Энистон и Эллен Дедженерес знакомы уже очень давно ― лет 30 точно. Энистон тогда была начинающей актрисой, Дедженерес выступала в клубах со стендапом. До шоу «Эллен» и сериала «Друзья» оставалось еще несколько лет.

Девушки быстро стали подругами «не разлей вода», часто болтали по телефону, встречались за чашечкой кофе и обсуждали свои непростые карьерные перипетии. 

Эту дружбу актриса и телеведущая сумели сохранить и пронести на протяжении всей жизни. Даже сейчас, когда Эллен 61 год, а Джен ― 50 лет, они часто приезжают друг к другу в гости, берут вино и всю ночь болтают о делах душевных. Правда, по сообщению анонимного инсайдера, которое опубликовал портал NW, это очень не устраивает супругу Эллен, актрису Поршу де Росси.

Порша де Росси, Дженнифер Энистон, Эллен Дедженерес
Порша де Росси, Дженнифер Энистон, Эллен Дедженерес

«Порша не рада, если не сказать больше. Она всегда сомневалась по поводу их брака ― а теперь еще больше беспокоится», ― заявил аноним.

Более того, инсайдер поведал, что Порша ревнует Эллен к Дженнифер и обвиняет ее в том, что та всегда неровно дышала к актрисе. А однажды де Росси и Дедженерес даже поругались из-за Энистон, да так сильно, что Эллен ушла из дома на некоторое время. 

Отметим, что и в прошлом году похожие сообщения циркулировали в прессе. Тогда анонимные инсайдеры сообщали, что Порша в ультимативной форме потребовала от Энистон держаться подальше от Эллен.

  • Дженнифер Энистон, Эллен Дедженерес
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    Ходят слухи, что в Дженнифер Энистон влюблена ее лучшая подруга Эллен Дедженерес
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Впрочем, Gossip Cop категорически опровергает эти слухи. Портал, который специализируется на развенчании мифов в шоу-бизнесе, сообщает, что у Дедженерес никогда не было романтических чувств к звезде «Друзей».

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03 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, YouTube
Теги

Эллен Дедженерес, Дженнифер Энистон

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