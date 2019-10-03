Красотка спустя 30 лет: 51-летняя Джулия Робертс продемонстрировала стройные загорелые ноги в новой рекламной кампании

Джулия Робертс снялась в новой рекламной кампании Calzedonia, и мы обомлели: актриса до сих пор красотка, да еще какая!

Ричард Гир и Джулия Робертс

С премьеры культового фильма «Красотка» прошло уже практически 30 лет (вышел он в 1990 году), а Джулии Робертс все нипочем. 51-летняя актриса блистает в рекламе итальянского бренда Calzedonia!

В кадре Джулия демонстрирует стройные ноги в колготках, игриво меняя позы и искренне улыбаясь на камеру. Бьемся об заклад, что поклонники звезды буквально сходят с ума от ее безупречной формы.

В честь юбилея культовой мелодрамы наряд актрисы на черно-белой фотографии — отсылка к памятному белому платью Вивьен, которое она купила во время шопинга в элитном бутике.

Джулия Робертс

На снимке Робертс, воссоздала легендарный эпизод и прошлась по улице с ворохом пакетов.



Поздравляем Джулию Робертс с прекрасной интеграцией и идем в бутик Calzedonia запасаться на зиму красивыми колготками.