Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Красотка спустя 30 лет: 51-летняя Джулия Робертс продемонстрировала стройные загорелые ноги в новой рекламной кампании

Джулия Робертс снялась в новой рекламной кампании Calzedonia, и мы обомлели: актриса до сих пор красотка, да еще какая!
Ричард Гир, Джулия Робертс
Ричард Гир и Джулия Робертс

С премьеры культового фильма «Красотка» прошло уже практически 30 лет (вышел он в 1990 году), а Джулии Робертс все нипочем. 51-летняя актриса блистает в рекламе итальянского бренда Calzedonia! 

В кадре Джулия демонстрирует стройные ноги в колготках, игриво меняя позы и искренне улыбаясь на камеру. Бьемся об заклад, что поклонники звезды буквально сходят с ума от ее безупречной формы.

Джулия Робертс

В честь юбилея культовой мелодрамы наряд актрисы на черно-белой фотографии — отсылка к памятному белому платью Вивьен, которое она купила во время шопинга в элитном бутике.

Джулия Робертс
Джулия Робертс

На снимке Робертс, воссоздала легендарный эпизод и прошлась по улице с ворохом пакетов.

Поздравляем Джулию Робертс с прекрасной интеграцией и идем в бутик Calzedonia запасаться на зиму красивыми колготками.

Перейти к обсуждению 3


03 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, juliaroberts/Instagram, calzedonia.com
Теги

Джулия Робертс, Calzedonia

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Все сказано до нас - Красотка 😁👏🏼

  • В молодости она вообще была просто шикарной. Люблю на неё смотреть в сериале «Друзья» и фильме «Мачеха».

  • Ну стройные понятно, но как раглядели загар через колготки - загадка.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.