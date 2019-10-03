Подтянутая Ирина Шейк в велосипедках прогулялась по Нью-Йорку в компании мускулистого брюнета

Кажется, Ирина Шейк давно забыла о расставании с Брэдли Купером и прекрасно проводит время. 33-летняя модель примерила эффектный спортивный аутфит и прогулялась по улицам Нью-Йорка со своим приятелем.

Вернувшись в Нью-Йорк после Недели моды в Париже, Ирина Шейк вовсю наслаждается жизнью. Недавно она устроила девичник с подругой — моделью Анной Вьялицыной. В меню вечера значились чебуреки и черная икра.

2 октября Ирину заметили на неспешной прогулке по Манхэттену. Модель была не одна. Компанию ей составил мускулистый брюнет, в котором далеко не все узнали фотографа Роана Папье.

Ирина выглядела великолепно в черных велосипедках и желтом укороченном поло adidas. Гладкий пучок и миниатюрная сумка бренда Longchamp добавили ее спортивному образу элегантности и шика.

Модель пыталась прикрыться от вездесущих папарацци сумкой и стаканчиком с кофе, но ей так и не удалось спрятаться от объективов фотографов. Они запечатлели Ирину мирно беседующей с приятелем.

Роан Папье не раз устраивал модели фотосессии. Его авторству, например, принадлежат нежные снимки Ирины для бренда Intimissimi.

Чуть позже друзья прокатились по Нью-Йорку на автомобиле. Об этом можно было узнать из инстаграм-историй знаменитости, где она заодно показала свой новый лук — к велосипедкам Ирина надела свободную рубашку в клетку.

Также в паре коротких роликов модель раскрыла интересный факт о себе: оказывается, она не прочь иногда перекусить вареной кукурузой. Ира, понимаем. Сами ее обожаем!