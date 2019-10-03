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Подтянутая Ирина Шейк в велосипедках прогулялась по Нью-Йорку в компании мускулистого брюнета

Кажется, Ирина Шейк давно забыла о расставании с Брэдли Купером и прекрасно проводит время. 33-летняя модель примерила эффектный спортивный аутфит и прогулялась по улицам Нью-Йорка со своим приятелем.
Ирина Шейк

Вернувшись в Нью-Йорк после Недели моды в Париже, Ирина Шейк вовсю наслаждается жизнью. Недавно она устроила девичник с подругой — моделью Анной Вьялицыной. В меню вечера значились чебуреки и черная икра.

2 октября Ирину заметили на неспешной прогулке по Манхэттену. Модель была не одна. Компанию ей составил мускулистый брюнет, в котором далеко не все узнали фотографа Роана Папье.

Ирина выглядела великолепно в черных велосипедках и желтом укороченном поло adidas. Гладкий пучок и миниатюрная сумка бренда Longchamp добавили ее спортивному образу элегантности и шика.
Ирина Шейк, Роан Папье

Модель пыталась прикрыться от вездесущих папарацци сумкой и стаканчиком с кофе, но ей так и не удалось спрятаться от объективов фотографов. Они запечатлели Ирину мирно беседующей с приятелем. 

Роан Папье не раз устраивал модели фотосессии. Его авторству, например, принадлежат нежные снимки Ирины для бренда Intimissimi.

Чуть позже друзья прокатились по Нью-Йорку на автомобиле. Об этом можно было узнать из инстаграм-историй знаменитости, где она заодно показала свой новый лук — к велосипедкам Ирина надела свободную рубашку в клетку.

Также в паре коротких роликов модель раскрыла интересный факт о себе: оказывается, она не прочь иногда перекусить вареной кукурузой. Ира, понимаем. Сами ее обожаем!

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03 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Legion-Media.ru, Getty Images, @irinashayk/Instagram
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Ирина Шейк

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Вроде это ее агент Кавусси или кто-то из ее пиар команды.

  • и где мускулы? жир на пузе, не спортивный совсем

  • Рекламирует шмотки на прогулке- вот и все ее веселое воемяпровождение

  • по мне велосипедки - это какое-то убожество, фигуру не испортят, конечно, если она есть , но впечатление жуткое

  • "Модель пыталась прикрыться от вездесущих папарацци сумкой и стаканчиком с кофе, но ей так и не удалось спрятаться от объективов"....А не сама ли Ира и позвала репортёров запечатлеть её прогулку?! Мне Ира симпатична и безусловно достигла очень многого, но всё-таки она не звезда 1й величины, у дома которой круглочуточно дежурят папарацци. Колись Ирка, сама позвонила им :)?

  • Гость

    "Модель пыталась прикрыться от вездесущих папарацци сумкой и стаканчиком с кофе, но ей так и не удалось спрятаться от объективов"....А не сама ли Ира и позвала репортёров запечатлеть её прогулку?! Мне Ира симпатична и безусловно достигла очень многого, но всё-таки она не звезда 1й величины, у дома которой круглочуточно дежурят папарацци. Колись Ирка, сама позвонила им :)?

    Ирка, именно звезда первой величины, у дома которой дежурят журналисты, может и не круглосуточно, но дежурят.

  • а кто же их фотографировал тогда? неужели папарацци только и следят за ней

  • Вам не кажется, что Ирина заметно похудела в последнее время?

  • Lola

    Вам не кажется, что Ирина заметно похудела в последнее время?

    как никак стресс. Думаю что она замуж собиралась, а тут ...ГАГА

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