Спустя несколько дней после свадьбы с Джастином Хейли Бибер подразнила Селену Гомес кожаной курткой с надписью «жена»

Специально в честь молодоженов креативный директор Celine Эди Слиман сделал парные кожаные куртки, на которых серебряной вышивкой и стразами выведено Wife и Husband.

1 октября Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли пышную свадьбу в отеле Montage Palmetto Bluffs. На Хейли было короткое платье Vivienne Westwood и чудесные туфли Jimmy Choo. Торжество посетили звездные гости (говорят, гуляло около 200 человек!), все поздравляли Биберов и танцевали до утра.

Хейли Бибер

Одним из свадебных подарков стали кожаные косухи Celine. Их для супругов разработал сам Эди Слиман. Уже через несколько дней после торжества папарацци заметили Хейли Бибер в этой самой куртке.

Сам Джастин выбрал более домашний лук: футболку-оверсайз, шорты, панаму и свои любимые Crocs, которые вызывают неоднозначную реакцию у его фанатов.

Селена Гомес на презентации документального фильма Netflix

Кстати, мы заметили, что Селена Гомес, бывшая девушка Джастина Бибера, уже на следующий день после торжества появилась... в кожаной куртке и мини!

1 2 3 4 5 6 7 Хейли Бибер заметили в кожаной куртке с надписью «Жена»

Поклонники этого любовного треугольника ждут не дождутся реакции Селены на свадьбу Биберов, но, похоже, дело ограничится «дуэлью» курток. 27-летняя Гомес никак не отреагировала на событие в соцсетях, да и вряд ли это сделает.