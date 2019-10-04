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Спустя несколько дней после свадьбы с Джастином Хейли Бибер подразнила Селену Гомес кожаной курткой с надписью «жена»

Специально в честь молодоженов креативный директор Celine Эди Слиман сделал парные кожаные куртки, на которых серебряной вышивкой и стразами выведено Wife и Husband.
Джастин Бибер, Хейли Болдуин

1 октября Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли пышную свадьбу в отеле Montage Palmetto Bluffs. На Хейли было короткое платье Vivienne Westwood и чудесные туфли Jimmy Choo. Торжество посетили звездные гости (говорят, гуляло около 200 человек!), все поздравляли Биберов и танцевали до утра. 

Хейли Болдуин
Хейли Бибер

Одним из свадебных подарков стали кожаные косухи Celine. Их для супругов разработал сам Эди Слиман. Уже через несколько дней после торжества папарацци заметили Хейли Бибер в этой самой куртке.

Джастин Бибер, Хейли Болдуин

Сам Джастин выбрал более домашний лук: футболку-оверсайз, шорты, панаму и свои любимые Crocs, которые вызывают неоднозначную реакцию у его фанатов.

Селена Гомес
Селена Гомес на презентации документального фильма Netflix

Кстати, мы заметили, что Селена Гомес, бывшая девушка Джастина Бибера, уже на следующий день после торжества появилась... в кожаной куртке и мини! 

Поклонники этого любовного треугольника ждут не дождутся реакции Селены на свадьбу Биберов, но, похоже, дело ограничится «дуэлью» курток. 27-летняя Гомес никак не отреагировала на событие в соцсетях, да и вряд ли это сделает.

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04 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Legion-Media.ru, Splash/Gallo Images
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Хейли Болдуин, Джастин Бибер, Селена Гомес

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4 комментария Добавить комментарий
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  • У Селены значит будет свое) В свое время) Она красотка.

  • Интересно, их будут годами сравнивать? Вот Энистон до сих пор с Питтом сталкивают, хотя у них уже давно свои жизни.

  • Очередной брак звездулек на пару лет

  • Джастин прямь не как мужчина. Что в нем девушек привлекает

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