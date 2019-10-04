В гостях у сказки: Наталья Водянова отправилась на благотворительную ярмарку в образе эльфийки

Наталья Водянова собрала друзей на гала-ужине в пользу Фонда «Обнаженные сердца» в Лондоне 3 октября. Праздник прошел в пространстве Brewer Street Car Park.

Наталья Водянова

Фонд «Обнаженные сердца» под покровительством Натальи Водяновой уже 15 лет помогает детям с аутизмом и синдромом Дауна.

Наталья Водянова

На днях Фонд устроил традиционное мероприятие Fund Fair,, темой которого на этот раз стала «Волшебная сказка». Водянова с дресс-кодом справилась на все 100%. Для выхода она выбрала платье Giambattista Valli с пышной юбкой брусничного цвета, колье и серьги Chopard. А самой пикантной деталью стали... эльфийские ушки!

Наталья выложила фото в необычном образе в Инстаграм и подписала его: «Я готова для вас, мои феи и эльфы. Давайте сделаем немного магии для очень хорошего дела».

Гостями вечера стали Оливия Палермо, Эд Вествик, Стелла Маккартни, Анастасия Беляк, Наташа Зинько и другие звезды. Благодаря им Фонду удалось выручить более 220 тысяч фунтов.