Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

В гостях у сказки: Наталья Водянова отправилась на благотворительную ярмарку в образе эльфийки

Наталья Водянова собрала друзей на гала-ужине в пользу Фонда «Обнаженные сердца» в Лондоне 3 октября. Праздник прошел в пространстве Brewer Street Car Park. 
Наталья Водянова
Наталья Водянова

Фонд «Обнаженные сердца» под покровительством Натальи Водяновой уже 15 лет помогает детям с аутизмом и синдромом Дауна. 

Наталья Водянова
Наталья Водянова

На днях Фонд устроил традиционное мероприятие Fund Fair,, темой которого на этот раз стала «Волшебная сказка». Водянова с дресс-кодом справилась на все 100%. Для выхода она выбрала платье Giambattista Valli с пышной юбкой брусничного цвета, колье и серьги Chopard. А самой пикантной деталью стали... эльфийские ушки! 

Наталья выложила фото в необычном образе в Инстаграм и подписала его: «Я готова для вас, мои феи и эльфы. Давайте сделаем немного магии для очень хорошего дела».

Гостями вечера стали Оливия Палермо, Эд Вествик, Стелла Маккартни, Анастасия Беляк, Наташа Зинько и другие звезды. Благодаря им Фонду удалось выручить более 220 тысяч фунтов.

Перейти к обсуждению 7


04 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @natasupernova/Instagram
Теги

Наталья Водянова

Реклама

7 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Наталье давно пора хрустальные туфли себе заказать и выходить только в них на подобные мероприятия... .

  • Это прям ее образ, ей идет) Без шуток)

  • Есть кто-нибудь, кому этот фонд помог? За один присест 300 тыс евро (220 т.фунтов) это не гроши. Куда они их девают? Себе на жизнь собирают?

  • Гость

    Это прям ее образ, ей идет) Без шуток)

    Ну а как же, и обязательно с обнаженной грудью, спецом для больных детишек. Увеличила слегка, а то была минус 1 размера, ну как же, показать надо, пати собрать, а заодно и денежек срубить, под шумик, якобы доя больных детишек

  • Какие у Водяновой предплечья крупные при общей худобе, нет изящества

  • Гость

    Это прям ее образ, ей идет) Без шуток)

    Абсолютно без шуток, - да. Я не фэн Водяновой, и не в ней дело. Просто она действительно как две капли воды похожа на старинные описания эльфов от людей, якобы встречавшихся с ними, утверждаю как спец по средневековому фольклору. И уХи ей сделали правильные эльфийские, фольклорные, - высоко торчащие по сторонам головы. Жаль, костюм не соответствует...

  • Уши ей можно было и свои использовать

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.