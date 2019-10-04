25-летняя Аглая Тарасова подтвердила, что встречается с 50-летним Дарреном Аронофски

Слухи о том, что 25-летняя Аглая Тарасова нашла любовь за границей, ходили уже несколько месяцев. Тогда СМИ удалось узнать, что звезда встречается с 50-летним режиссером Дарреном Аронофски.
Долгое время Тарасова и Аронофски хранили молчание и игнорировали вопросы журналистов о своей связи.
3 октября актриса и режиссер впервые вышли в свет вместе, тем самым подтвердив свой роман.
На конкурсе Даррен представил картину Pacified («Умиротворенный»), продюсером которой выступил. Кстати, в этот вечер фильм взял главный приз кинофестиваля!
Аронофски и Тарасова вместе уже больше года, что по меркам шоу-бизнеса — достаточно серьезный срок. Судя по всему, пока пара живет на две страны. У Аглаи множество съемок в России, а у Даррена — международные проекты в США.