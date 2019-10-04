Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

25-летняя Аглая Тарасова подтвердила, что встречается с 50-летним Дарреном Аронофски

Аглая Тарасова предпочитает не афишировать подробности личной жизни. Впрочем, на днях актриса все же поделилась с общественностью своим счастьем — вот уже некоторое время она встречается с американским режиссером Дарреном Аронофски.
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

Слухи о том, что 25-летняя Аглая Тарасова нашла любовь за границей, ходили уже несколько месяцев. Тогда СМИ удалось узнать, что звезда встречается с 50-летним режиссером Дарреном Аронофски. 

Сообщалось, что знаменитости познакомились во время визита Даррена в Москву прошлым летом. С тех пор они больше не расставались. 

Долгое время Тарасова и Аронофски хранили молчание и игнорировали вопросы журналистов о своей связи. 

Даррен Аронофски, Аглая Тарасова+
Даррен Аронофски и Аглая Тарасова

3 октября актриса и режиссер впервые вышли в свет вместе, тем самым подтвердив свой роман. 

Звезды в обнимку позировали на красной дорожке 67-го Сан-Себастьянского кинофестиваля в Испании. 

На конкурсе Даррен представил картину Pacified («Умиротворенный»), продюсером которой выступил. Кстати, в этот вечер фильм взял главный приз кинофестиваля!

Аронофски и Тарасова вместе уже больше года, что по меркам шоу-бизнеса — достаточно серьезный срок. Судя по всему, пока пара живет на две страны. У Аглаи множество съемок в России, а у Даррена — международные проекты в США. 

Перейти к обсуждению 16


04 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Андрей Калмыков/Woman.ru, @aglayatarasova/Instagram
Теги

Аглая Тарасова, Даррен Аронофски

Реклама

16 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • какой он страшный! Аглая милая девочка, почему ее на дедушек потянуло?

  • Ей 25????? Блин, вообще ни разу на 25 не выглядит!

  • Аглая хочет в Голливуд! Неплохая тактика засветится! Надеюсь, он ей поможет.

  • Гость

    какой он страшный! Аглая милая девочка, почему ее на дедушек потянуло?

    Не на дедушек а на режиссеров, сейчас начнет ее в своих фильмах снимать,как лоуренс, вот увидите.

  • у него такое смешное лицо!

  • Дело Вайнштейна, Пырьева и Бондарчука-младшего приняло легитимный оборот.

  • Гость

    Дело Вайнштейна, Пырьева и Бондарчука-младшего приняло легитимный оборот.

    Учителя и Табакова-старшего забыли.

  • Гость

    Дело Вайнштейна, Пырьева и Бондарчука-младшего приняло легитимный оборот.

    эта схема не изживет себя никогда, а зачем? если просто иметь все.

  • довольна милая пара, он не выглядит на столько старше

  • да ей самой на вид 45, нормально

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.