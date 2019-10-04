25-летняя Аглая Тарасова подтвердила, что встречается с 50-летним Дарреном Аронофски

Аглая Тарасова предпочитает не афишировать подробности личной жизни. Впрочем, на днях актриса все же поделилась с общественностью своим счастьем — вот уже некоторое время она встречается с американским режиссером Дарреном Аронофски.

Аглая Тарасова

Слухи о том, что 25-летняя Аглая Тарасова нашла любовь за границей, ходили уже несколько месяцев. Тогда СМИ удалось узнать, что звезда встречается с 50-летним режиссером Дарреном Аронофски.

Сообщалось, что знаменитости познакомились во время визита Даррена в Москву прошлым летом. С тех пор они больше не расставались.

Долгое время Тарасова и Аронофски хранили молчание и игнорировали вопросы журналистов о своей связи.

Даррен Аронофски и Аглая Тарасова

3 октября актриса и режиссер впервые вышли в свет вместе, тем самым подтвердив свой роман.

Звезды в обнимку позировали на красной дорожке 67-го Сан-Себастьянского кинофестиваля в Испании.

На конкурсе Даррен представил картину Pacified («Умиротворенный»), продюсером которой выступил. Кстати, в этот вечер фильм взял главный приз кинофестиваля!

1 2 3 ... 10 Даррен Аронофски и Аглая Тарасова наконец подтвердили свой роман

Аронофски и Тарасова вместе уже больше года, что по меркам шоу-бизнеса — достаточно серьезный срок. Судя по всему, пока пара живет на две страны. У Аглаи множество съемок в России, а у Даррена — международные проекты в США.

