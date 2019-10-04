Почему знаменитое сапфировое кольцо принцессы Дианы раздражало членов королевской семьи

Принц Чарльз и Диана Спенсер объявили о помолвке в феврале 1981 года, и сотни взглядов оказались прикованы к изящной руке 19-летней невесты старшего сына Елизаветы II. На безымянном пальце леди Ди красовалось кольцо с большим цейлонским сапфиром в окружении 14 бриллиантов.
Разумеется, всем было интересно, почему принц выбрал именно это украшение. История оказалась прозаичной: Чарльз не ездил по городам и весям в поисках идеального подарка и не устраивал длительные переговоры с ювелирами. Диана предпочла кольцо из каталога Garrard. Точно такое же могла заиметь любая обладательница лишних 28 тысяч фунтов стерлингов.
И даже история о том, что ювелиры вдохновлялись сапфировой брошью королевы Виктории при создании кольца, не спасало ситуацию. Помимо молчаливого осуждения со стороны новых именитых родственников, Диана получила еще и «подарок» от британских СМИ.
Сложно поверить, но журналисты прозвали это изящное изделие «сапфиром простолюдина»!
О кольце ходило множество слухов. Когда оно вновь стало центром всеобщего внимания на помолвке Уильяма и Кейт Миддлтон, некоторые поклонники королевской семьи пришли в ужас. Они пребывали в твердой уверенности, что украшение проклято и принесет Кэтрин одни несчастья. Однако герцогиня Кембриджская, похоже, не верит в суеверия.
Интересно, что, если бы Гарри повстречал свою избранницу на несколько лет раньше, сапфир бы сиял на смуглой ладони Меган Маркл!
После трагической гибели леди Ди в 1997 году в результате автокатастрофы, ее сыновьям было разрешено взять на память что-нибудь из украшений матери. Принц Уильям выбрал золотые часы Дианы от Cartier, которые были ее подарком на 21-летие. Гарри в свою очередь предпочел то самое помолвочное кольцо, которое «принцесса людских сердец» носила даже после развода.
Однако, наблюдая за романом Кейт и Уильяма, Гарри решился на благородный поступок. Он отдал любимое украшение Дианы старшему брату, чтобы тот осчастливил им свою невесту.
Впрочем, вряд ли Меган сильно жалела о том, что великолепный сапфир ей не достался, ведь Гарри подошел к выбору кольца для возлюбленной со всей ответственностью. В отличие от украшения Дианы, подарок для Маркл был сделан на заказ, причем принц лично участвовал в разработке дизайна.
Кейт была очарована цейлонским сапфиром. Она носила бы это чудесное изделие, не снимая, но кольцо было великовато ей и соскальзывало с пальца. Поэтому специалисты королевского ювелирного дома G. Collins and Sons добавили в украшение две платиновые вставки и быстро решили проблему.
В наши дни едва ли кто-то решится отозваться об этом кольце, вошедшем в историю, с пренебрежением. Его стоимость за прошедшие 30 лет выросла в несколько раз, поэтому герцогиня Кембриджская гордо носит на безымянном пальце около 250 тысяч фунтов стерлингов.