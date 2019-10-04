Почему знаменитое сапфировое кольцо принцессы Дианы раздражало членов королевской семьи

Помолвочное кольцо леди Ди считается одним из самых известных украшений в мире. Кейт Миддлтон не упускает случая продемонстрировать любимую драгоценность, поклонники заказывают копии этого изделия. Однако, оказывается, далеко не все во дворце были в восторге от подарка принца Чарльза.

Принц Чарльз и Диана Спенсер объявили о помолвке в феврале 1981 года, и сотни взглядов оказались прикованы к изящной руке 19-летней невесты старшего сына Елизаветы II. На безымянном пальце леди Ди красовалось кольцо с большим цейлонским сапфиром в окружении 14 бриллиантов.

Разумеется, всем было интересно, почему принц выбрал именно это украшение. История оказалась прозаичной: Чарльз не ездил по городам и весям в поисках идеального подарка и не устраивал длительные переговоры с ювелирами. Диана предпочла кольцо из каталога Garrard. Точно такое же могла заиметь любая обладательница лишних 28 тысяч фунтов стерлингов.

Королевская семья, по слухам, не обрадовалась, когда кольцо Дианы появилось на десятках фотографий. Во-первых, в центре украшения сиял не более традиционный для монарших особ бриллиант, а 12-каратный сапфир. Во-вторых, изделие считалось «ширпотребом» и стоило неприлично мало по меркам Виндзоров. Возмутительно!

И даже история о том, что ювелиры вдохновлялись сапфировой брошью королевы Виктории при создании кольца, не спасало ситуацию. Помимо молчаливого осуждения со стороны новых именитых родственников, Диана получила еще и «подарок» от британских СМИ.

Сложно поверить, но журналисты прозвали это изящное изделие «сапфиром простолюдина»!

О кольце ходило множество слухов. Когда оно вновь стало центром всеобщего внимания на помолвке Уильяма и Кейт Миддлтон, некоторые поклонники королевской семьи пришли в ужас. Они пребывали в твердой уверенности, что украшение проклято и принесет Кэтрин одни несчастья. Однако герцогиня Кембриджская, похоже, не верит в суеверия.

Интересно, что, если бы Гарри повстречал свою избранницу на несколько лет раньше, сапфир бы сиял на смуглой ладони Меган Маркл!

Часы и кольцо, которые забрали Уильям и Гарри после смерти матери

После трагической гибели леди Ди в 1997 году в результате автокатастрофы, ее сыновьям было разрешено взять на память что-нибудь из украшений матери. Принц Уильям выбрал золотые часы Дианы от Cartier, которые были ее подарком на 21-летие. Гарри в свою очередь предпочел то самое помолвочное кольцо, которое «принцесса людских сердец» носила даже после развода.

Однако, наблюдая за романом Кейт и Уильяма, Гарри решился на благородный поступок. Он отдал любимое украшение Дианы старшему брату, чтобы тот осчастливил им свою невесту.

«Не правда ли, будет уместно, если она получит мамино кольцо?» — цитирует слова принца королевский эксперт Пол Баррел.

Впрочем, вряд ли Меган сильно жалела о том, что великолепный сапфир ей не достался, ведь Гарри подошел к выбору кольца для возлюбленной со всей ответственностью. В отличие от украшения Дианы, подарок для Маркл был сделан на заказ, причем принц лично участвовал в разработке дизайна.

Кейт была очарована цейлонским сапфиром. Она носила бы это чудесное изделие, не снимая, но кольцо было великовато ей и соскальзывало с пальца. Поэтому специалисты королевского ювелирного дома G. Collins and Sons добавили в украшение две платиновые вставки и быстро решили проблему.

1 2 3 ... 9 Помолвочное кольцо принцессы Дианы — одно из самых известных украшений в мире

В наши дни едва ли кто-то решится отозваться об этом кольце, вошедшем в историю, с пренебрежением. Его стоимость за прошедшие 30 лет выросла в несколько раз, поэтому герцогиня Кембриджская гордо носит на безымянном пальце около 250 тысяч фунтов стерлингов.