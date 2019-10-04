23-летняя Маргарита Мамун впервые стала мамой

3 октября в семье российских спортсменов Маргариты Мамун и Александра Сухорукова произошло важное событие — у супругов появился первенец!

Александр Сухоруков и Маргарита Мамун

Этим летом 23-летняя Маргарита Мамун сообщила фолловерам, что совсем скоро впервые станет мамой. Тогда знаменитая гимнастка опубликовала трогательное фото со своим 31-летний мужем, пловцом Александром Сухоруковым.

С тех пор спортсменка время от времени делилась снимками, на которых виден ее округлившийся живот.

4 октября в микроблогах супругов появился один и тот же кадр, сделанный роддоме, на котором Александр держит на руках только что родившегося малыша.

Как оказалось, Маргарита стала мамой еще вчера. Знаменитости пока скрывают пол первенца и другие подробности о новорожденном.

Поклонники наперебой поздравляют молодых родителей, не переставая предполагать, кто именно у них родился.

«Будущая гимнастка растет!», «Крепкого здоровья чемпиону!» — пишут фолловеры в соцсетях спортсменов.

1 2 3 ... 10 Маргарита Мамун и Александр Сухоруков впервые стали родителями

Александра и Маргариту уже успели поздравить и их знаменитые друзья — блогер Наталья Османн, актриса Мария Кожевникова, топ-модель Женя Катава и многие другие.



Woman.ru присоединяется ко всем теплым словам и желает здоровья новоиспеченной маме и малышу!