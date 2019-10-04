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23-летняя Маргарита Мамун впервые стала мамой

3 октября в семье российских спортсменов Маргариты Мамун и Александра Сухорукова произошло важное событие — у супругов появился первенец!
Маргарита Мамун
Александр Сухоруков и Маргарита Мамун

Этим летом 23-летняя Маргарита Мамун сообщила фолловерам, что совсем скоро впервые станет мамой. Тогда знаменитая гимнастка опубликовала трогательное фото со своим 31-летний мужем, пловцом Александром Сухоруковым. 

С тех пор спортсменка время от времени делилась снимками, на которых виден ее округлившийся живот. 

4 октября в микроблогах супругов появился один и тот же кадр, сделанный роддоме, на котором Александр держит на руках только что родившегося малыша. 

 
 

Как оказалось, Маргарита стала мамой еще вчера. Знаменитости пока скрывают пол первенца и другие подробности о новорожденном. 

Поклонники наперебой поздравляют молодых родителей, не переставая предполагать, кто именно у них родился. 

«Будущая гимнастка растет!», «Крепкого здоровья чемпиону!» — пишут фолловеры в соцсетях спортсменов. 

Александра и Маргариту уже успели поздравить и их знаменитые друзья — блогер Наталья Османн, актриса Мария Кожевникова, топ-модель Женя Катава и многие другие. 

Woman.ru присоединяется ко всем теплым словам и желает здоровья новоиспеченной маме и малышу!

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04 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @ritamamun, @suhoy88/Instagram
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Маргарита Мамун

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4 комментария Добавить комментарий
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  • я даже не знаю кто это............

  • Ага, а еще очень важно, кто из "звезд" ее поздравил

  • А скрывать-то зачем? что за дикость, лишь бы побольше внимания привлечь.

  • это еще кто?? просто рука-лицо. действительно новость дня!

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