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Как Елизавета II смутила и заставила покраснеть поп-королеву Мадонну

Оказывается, Елизавета II обладает такой властью, что ей под силу заставить смутиться саму Мадонну. Для того, чтобы привести звезду в смятение, Ее Величеству было достаточно задать всего один невинный вопрос.
Елизавета II

Королева поп-музыки Мадонна всегда кажется довольно хладнокровной. Сложно представить, чтобы кто-то мог вызвать сильные эмоции на ее спокойном лице, а уж тем более — смутить 61-летнюю звезду.

Возможно, вывести из равновесия одну королеву может лишь... другая! Стало известно о неловкой истории, произошедшей несколько лет назад, когда Мадонна встретилась с Елизаветой II на премьере фильма «Умри, но не сейчас».

Мадонна, Елизавета II

Издание Daily Mail поведало, как знаменитость отчаянно нервничала перед судьбоносной встречей с главой британской королевской семьи. Мадонна переминалась с ноги на ногу и тренировалась делать реверанс, чтобы не оплошать перед Ее Величеством. Как оказалось, бояться ей надо было не этого.

Елизавета II не узнала королеву поп-музыки. Такого Мадонна точно не ожидала и на несколько мгновений «потеряла лицо». Ее Величество в свою очередь мило поинтересовалась, чем же занимается гостья. Из-за замешательства певица не смогла ответить сразу.

На помощь Мадонне пришел один из сотрудников дворца. Когда королеве сообщили, что ее гостья исполнила главную песню фильма, Елизавета невинно переспросила: «В самом деле?».

Мадонна натянуто улыбнулась, и только то, что королеве нужно было пожать руку другому гостю, спасло неловкий момент. Пока Ее Величество общалась с актерами, 61-летняя звезда нервно смеялась. Она, видимо, прокручивала в голове злосчастный момент и мечтала вернуться назад во времени, чтобы изменить ситуацию. 

Впрочем, возможно, королева прекрасно знала, кто перед ней находится, но проявила свое фирменное «черное» чувство юмора и всласть повеселилась над искренней реакцией знаменитости.

А вот Мадонне, кажется, этот случай запал в душу. После возникшего конфуза она предпочла напрочь забыть о нем и теперь твердит всем, что королева расспрашивала ее о фильме, а сама певица вовсе не переживала и вообще держалась молодцом. Но фотографии красноречивее любых слов!

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04 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, @madonna/Instagram
Теги

Елизавета II, Мадонна

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ахтыж ушечки-подушечки, я тоже смотрю на фото и думаю - это вообще кто??

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