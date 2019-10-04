Как Елизавета II смутила и заставила покраснеть поп-королеву Мадонну

Королева поп-музыки Мадонна всегда кажется довольно хладнокровной. Сложно представить, чтобы кто-то мог вызвать сильные эмоции на ее спокойном лице, а уж тем более — смутить 61-летнюю звезду.
Возможно, вывести из равновесия одну королеву может лишь... другая! Стало известно о неловкой истории, произошедшей несколько лет назад, когда Мадонна встретилась с Елизаветой II на премьере фильма «Умри, но не сейчас».
Издание Daily Mail поведало, как знаменитость отчаянно нервничала перед судьбоносной встречей с главой британской королевской семьи. Мадонна переминалась с ноги на ногу и тренировалась делать реверанс, чтобы не оплошать перед Ее Величеством. Как оказалось, бояться ей надо было не этого.
На помощь Мадонне пришел один из сотрудников дворца. Когда королеве сообщили, что ее гостья исполнила главную песню фильма, Елизавета невинно переспросила: «В самом деле?».
Мадонна натянуто улыбнулась, и только то, что королеве нужно было пожать руку другому гостю, спасло неловкий момент. Пока Ее Величество общалась с актерами, 61-летняя звезда нервно смеялась. Она, видимо, прокручивала в голове злосчастный момент и мечтала вернуться назад во времени, чтобы изменить ситуацию.
Впрочем, возможно, королева прекрасно знала, кто перед ней находится, но проявила свое фирменное «черное» чувство юмора и всласть повеселилась над искренней реакцией знаменитости.
А вот Мадонне, кажется, этот случай запал в душу. После возникшего конфуза она предпочла напрочь забыть о нем и теперь твердит всем, что королева расспрашивала ее о фильме, а сама певица вовсе не переживала и вообще держалась молодцом. Но фотографии красноречивее любых слов!