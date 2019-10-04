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Дочь Анастасии Заворотнюк вернулась в соцсети после долгого молчания

Неужели Анастасия Заворотнюк идет на поправку? По крайней мере, ее дочь Анна нарушила молчание в Инстаграме и впервые за долгое время опубликовала фотографию.
Анастасия Заворотнюк
Анастасия и Анна Заворотнюк

Уже месяц вся страна переживает за здоровье Анастасии Заворотнюк. Звезда «Моей прекрасной няни» сейчас сражается за жизнь в одной из клиник Москвы — ей диагностировали глиобластому (самую агрессивную форму опухоли головного мозга).

Эксперты в области медицины давали неутешительные прогнозы и говорили, что даже в случае удачной операции по удалению опухоли, человек живет с этим диагнозом около 11 месяцев.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Несмотря на то, что диагноз Заворотнюк уже превратился в трагедию всенародного масштаба, семья артистки не спешит комментировать болезнь звезды и не делает официального заявления. Лишь однажды Анна Стрюкова, дочь Анастасии, обратилась к общественности, но и то просто попросила «отстать от мамы».

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк

А 4 октября Анна снова вышла на связь с поклонниками после продолжительного перерыва, однако о маме и ее болезни не сказала ни слова. Стрюкова просто прорекламировала свой бренд одежды, подписав снимок: «Я люблю свою работу, но не по понедельникам». Вероятно, то, что Анна вернулась в соцсети, означает, что Анастасии стало лучше и у младшей Заворотнюк теперь есть время и силы заниматься продвижением своей продукции.

Напомним, в сентябре о состоянии здоровья Анастасии поступали новости одна ужаснее другой: сообщалось о коме, отказе органов, искусственной вентиляции легких, неоперабельности опухоли и реанимации. Ни один из этих слухов так и не был подтвержден ни детьми Заворотнюк, ни ее мужем Петром Чернышевым. 

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04 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
Теги

Анастасия Заворотнюк, Анна Заворотнюк (Стрюкова)

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