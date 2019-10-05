Кутюрное платье и звездные гости: как прошла итальянская свадьба Дарьи Клюкиной

Свершилось! 4 октября состоялась долгожданная свадьба инста-красавицы Дарьи Клюкиной и топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова. Сказочное торжество прошло на итальянском озере Комо.

Дима Билан, Владимир Чопов, Дарья Клюкина, Яна Рудковская и Максим Сапожников

Романтическая вилла Balbiano на севере Италии 4 октября превратилась в сказочный дворец: именно там, на озере Комо, Дарья Клюкина и Владимир Чопов решили сыграть свою свадьбу.

Расписались влюбленные еще 19 сентября в одном из столичных ЗАГСов.

Впрочем, главное торжество новоиспеченная семья перенесла на октябрь. Им потребовалось какое-то время, чтобы прилететь в Италию и завершить организацию вечера и декорирование виллы.

Как и полагается заядлой инстаграмщице, Дарья даже в такой ответственный момент не выпускала из рук телефон. Уже жена даже придумала свою маску с фатой для Инстаграма: теперь каждая может почувствовать себя невестой.

Вести торжество Клюкина и Чопов доверили Николаю Баскову.

Помимо артиста среди звездных гостей были Яна Рудковская, Дима Билан, а также Виктория Короткова — давняя подруга Клюкиной. Эффектная шатенка прилетела на Комо чуть раньше остальных гостей: она вместе с другими подружками невесты зажгла на pre-wedding party.

Дарья Клюкина и Виктория Короткова на предсвадебной вечеринке

Для этого вечера Клюкина выбрала белоснежное «лебединое» коктейльное платье, а также специально созданные для нее босоножки.



«Этот итальянский вечер был невероятным! Важную роль в этом сыграл наряд, который я выбирала несколько месяцев. В итоге остановила выбор на потрясающем платье от Atelier L'Artisan и босоножках от Stuart Weitzman. Кстати, это первая пара обуви в мире, которую бренд выполнил эксклюзивно для меня по индивидуальному дизайну», — поделилась Дарья в своем Инстаграме.



Впрочем, на самой свадебной церемонии модель решила придерживаться классики: ее роскошное платье, усыпанное сотнями бусин и жемчужин, принадлежит авторству настоящей звезды в индустрии моды — Эли Саабу.

Торжество стартовало в живописном саду виллы. Владимир, который добрался до Balbiano на катере, дожидался появления возлюбленной среди украшенного белыми цветами поля.

Дарья появилась в роскошном наряде и кружевной фате под звуки оркестра и аплодисменты гостей.

Дизайн торжества оказался эклектичным: black-tie дресс-код соседствовал с модернистскими скульптурами, украсившими виллу.

Счастливая Дарья уже успела выложить в свой Инстаграм несколько видео со свадьбы.

Однако виновницу торжества опередила ее подруга Яна Рудковская. Она трогательно поздравила молодых: «С самыми красивыми и счастливыми! Даша и Володя, поздравляем вас с рождением прекрасной семьи!».

1 2 3 ... 10 4 октября состоялась свадьба Дарьи Клюкиной и Владимира Чопова

Вечером свои хиты для гостей мероприятия исполнил Дима Билан и Николай Басков. Гости вечеринки гуляли практически до утра, наслаждаясь яствами и развлечениями, которые приготовили для них молодожены.



Судя по всему, одним днем церемонии Клюкина и Чопов не ограничатся. Вполне возможно, что нас ждет еще несколько дней итальянского празднования.