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Кутюрное платье и звездные гости: как прошла итальянская свадьба Дарьи Клюкиной

Свершилось! 4 октября состоялась долгожданная свадьба инста-красавицы Дарьи Клюкиной и топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова. Сказочное торжество прошло на итальянском озере Комо.
Дима Билан, Владимир Чопов, Дарья Клюкина, Яна Рудковская и Максим Сапожников
Дима Билан, Владимир Чопов, Дарья Клюкина, Яна Рудковская и Максим Сапожников

Романтическая вилла Balbiano на севере Италии 4 октября превратилась в сказочный дворец: именно там, на озере Комо, Дарья Клюкина и Владимир Чопов решили сыграть свою свадьбу.

Расписались влюбленные еще 19 сентября в одном из столичных ЗАГСов.

Впрочем, главное торжество новоиспеченная семья перенесла на октябрь. Им потребовалось какое-то время, чтобы прилететь в Италию и завершить организацию вечера и декорирование виллы.

Как и полагается заядлой инстаграмщице, Дарья даже в такой ответственный момент не выпускала из рук телефон. Уже жена даже придумала свою маску с фатой для Инстаграма: теперь каждая может почувствовать себя невестой. 

Вести торжество Клюкина и Чопов доверили Николаю Баскову. 

Помимо артиста среди звездных гостей были Яна Рудковская, Дима Билан, а также Виктория Короткова — давняя подруга Клюкиной. Эффектная шатенка прилетела на Комо чуть раньше остальных гостей: она вместе с другими подружками невесты зажгла на pre-wedding party.

Дарья Клюкина и Виктория Короткова на предсвадебной вечеринке
Дарья Клюкина и Виктория Короткова на предсвадебной вечеринке

Для этого вечера Клюкина выбрала белоснежное «лебединое» коктейльное платье, а также специально созданные для нее босоножки. 

«Этот итальянский вечер был невероятным! Важную роль в этом сыграл наряд, который я выбирала несколько месяцев. В итоге остановила выбор на потрясающем платье от Atelier L'Artisan и босоножках от Stuart Weitzman. Кстати, это первая пара обуви в мире, которую бренд выполнил эксклюзивно для меня по индивидуальному дизайну», — поделилась Дарья в своем Инстаграме. 

Впрочем, на самой свадебной церемонии модель решила придерживаться классики: ее роскошное платье, усыпанное сотнями бусин и жемчужин, принадлежит авторству настоящей звезды в индустрии моды — Эли Саабу.  

Торжество стартовало в живописном саду виллы. Владимир, который добрался до Balbiano на катере, дожидался появления возлюбленной среди украшенного белыми цветами поля.

Дарья появилась в роскошном наряде и кружевной фате под звуки оркестра и аплодисменты гостей. 

Дизайн торжества оказался эклектичным: black-tie дресс-код соседствовал с модернистскими скульптурами, украсившими виллу. 

Счастливая Дарья уже успела выложить в свой Инстаграм несколько видео со свадьбы.

Однако виновницу торжества опередила ее подруга Яна Рудковская. Она трогательно поздравила молодых: «С самыми красивыми и счастливыми! Даша и Володя, поздравляем вас с рождением прекрасной семьи!».

Вечером свои хиты для гостей мероприятия исполнил Дима Билан и Николай Басков. Гости вечеринки гуляли практически до утра, наслаждаясь яствами и развлечениями, которые приготовили для них молодожены.

Судя по всему, одним днем церемонии Клюкина и Чопов не ограничатся. Вполне возможно, что нас ждет еще несколько дней итальянского празднования.

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05 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @klyukina_d, @nikolaibaskov, @rudkovskayaofficial/Instagram
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Дарья Клюкина, Яна Рудковская

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Вы что с ума сошли? Кто она и чем знаменита? Чем занимается? Их куча в холостяке участвовала, зачем о них писать? Кто она и зачем людям знать про её свадьбу? Ничего не понимаю.

  • Невеста не видела, что это платье в бёдрах добавило ей объема размера на два???

  • Кто это? И кто все это оплатил?

  • Тот в Россиюшке хорошо живет, кто нефть и газ продает.

  • Гость

    Кто это? И кто все это оплатил?

    вы серьезно не представляете уровень богатства топменеджера газпрома?

  • Баскова при таких денжищах приглашать это фиаско. *** дорвалось до денег ,но не имеет вкуса и стиля, главное бохато.

  • Какой противный жених

  • Радость то какая!Обженились какие-то два человека!Предлагаю эту дату сделать красным днём календаря!

  • Какая такая модель?Теперь всех бездельниц с Инстаграмом и без определенного рода занятий моделями кличут?Шейк - это модель, те же Хадиды блатные, конечно, но модели?А это непонятная чья-то жена нам зачем? Попробовала посмотреть её блог, чесслово очень так себе.

  • Что за прикид у Билана??? Очень смешные штанишки!

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