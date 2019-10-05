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СМИ: Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли стали родителями в третий раз

Одна из самых притягательных пар Голливуда празднуют очередное пополнение в семействе. У Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился третий ребенок. 
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Вот что значит мастера маскировки! Несмотря на публичность и повышенное внимание прессы, звездная семья Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли тщательно оберегают свою жизнь от прицелов фотокамер. Оказывается, третий ребенок актеров появился на свет еще в августе — однако информация об этом чудесном событии просочилась в Сеть лишь на днях. 

Инсайдер сообщил порталу US Weekly, что ребенку «около двух месяцев».
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Впрочем, с выводами спешить пока не стоит: Райан и Блейк еще не подтвердили инсайдерскую информацию. Пол малыша также держится в секрете. 

О третьей беременности Лайвли стало известно лишь в мае этого года. Тогда актриса появилась на премьере фильма «Детектив Пикачу», одну из главных ролей в котором исполнил Райан Рейнольдс. 

Блейк Лайвли на премьере «Детектива Пикачу»
Блейк Лайвли на премьере «Детектива Пикачу»

Звезда посетила мероприятие в облегающем желтом платье, подчеркнувшем округлившийся живот. Блейк подтвердила свою беременность и получила огромное количество поздравлений от подписчиков в соцсетях. 

После этого Лайвли редко появлялась на публике.

А вот ее супруг часто гуляет со старшей дочерью Джеймс. Правда, лишнего внимания заботливый отец старается избегать. Тем не менее пользователи Сети каждый раз с умилением отмечают, что из актера вышел потрясающий папа. 

Кроме Джеймс и новорожденного ребенка у пары есть средняя дочь Инес. Ей всего три года, однако многие уверены — эта очаровательная блондинка растет копией своей звездной мамы. 

Несмотря на то, что Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли продолжают хранить молчание, их преданные фанаты уже вовсю поздравляют с пополнением. Присоединяется к пожеланиям и редакция Woman.ru!

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05 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Молодцы,рада за них! Мне кажется,что Райану легко с Блейк-она вся такая позитивная,нежная,воздушная,но при этом знает себе цену. Мужчины таких любят.

  • Красивая, по настоящему звёздная пара. Счастья им.

  • Любовь в чистом виде. Душа радуется, когда смотришь. Всего им хорошего

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