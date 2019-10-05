СМИ: Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли стали родителями в третий раз

Одна из самых притягательных пар Голливуда празднуют очередное пополнение в семействе. У Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился третий ребенок.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Вот что значит мастера маскировки! Несмотря на публичность и повышенное внимание прессы, звездная семья Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли тщательно оберегают свою жизнь от прицелов фотокамер. Оказывается, третий ребенок актеров появился на свет еще в августе — однако информация об этом чудесном событии просочилась в Сеть лишь на днях.

Инсайдер сообщил порталу US Weekly, что ребенку «около двух месяцев».

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Впрочем, с выводами спешить пока не стоит: Райан и Блейк еще не подтвердили инсайдерскую информацию. Пол малыша также держится в секрете.



О третьей беременности Лайвли стало известно лишь в мае этого года. Тогда актриса появилась на премьере фильма «Детектив Пикачу», одну из главных ролей в котором исполнил Райан Рейнольдс.

Блейк Лайвли на премьере «Детектива Пикачу»

Звезда посетила мероприятие в облегающем желтом платье, подчеркнувшем округлившийся живот. Блейк подтвердила свою беременность и получила огромное количество поздравлений от подписчиков в соцсетях.

После этого Лайвли редко появлялась на публике.

А вот ее супруг часто гуляет со старшей дочерью Джеймс. Правда, лишнего внимания заботливый отец старается избегать. Тем не менее пользователи Сети каждый раз с умилением отмечают, что из актера вышел потрясающий папа.

Кроме Джеймс и новорожденного ребенка у пары есть средняя дочь Инес. Ей всего три года, однако многие уверены — эта очаровательная блондинка растет копией своей звездной мамы.



Несмотря на то, что Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли продолжают хранить молчание, их преданные фанаты уже вовсю поздравляют с пополнением. Присоединяется к пожеланиям и редакция Woman.ru!