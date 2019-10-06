Томас Маркл попытался оправдаться за то, что предал огласке письмо от дочери

«Яблоком раздора», ставшим причиной войны между Сассексами и британской прессой, стало опубликованное письмо Меган Маркл своему отцу Томасу. Последний рассказал, что побудило его обнародовать интимную переписку с дочерью.

Томас и Меган Маркл

У Меган Маркл и ее отца Томаса отношения крайне непростые. Ни для кого уже не секрет, что от своих американских родственников герцогиня Сассекская старается держаться подальше, и на то есть причины. Они уже долгое время заключают контракты со СМИ и охотно обсуждают с журналистами подробности личной жизни Меган.

Томас Маркл

В очередной раз их сотрудничество с британской прессой обернулось для Маркл бедой. Издание Mail on Sunday разместило текст письма герцогини Сассекской, которое она отправила своему отцу Томасу сразу после свадьбы. Королевская чета была настолько возмущена этим событием, что объявила СМИ настоящую войну. Гарри и Меган уже собирают лучших адвокатов, чтобы отстоять свою честь.

Впрочем, виновник скандала уверен, что жертва в этой ситуации — он сам. 5 октября он поделился с Daily Mail, почему же решился на публикацию личной переписки. По заявлению Томаса Маркла, на этот шаг его толкнули обстоятельства. 75-летний отец герцогини объявил, что он был возмущен искаженной трактовкой письма, которая появилась в февральском номере американского People. Тогда несколько подруг Меган дали интервью журналу и рассказали о жизни герцогини. Среди множества тем они коснулись и того злополучного письма.

1 2 3 ... 13 Недавно в прессе появилось письмо, которое Меган Маркл написала своему отцу вскоре после свадьбы

По словам приятельницы герцогини Сассекской, письмо было «смиренным и благожелательным»: «Папа. Я так расстроена. Я люблю тебя, ты мой единственный отец. Пожалуйста, прекрати преследовать меня с помощью СМИ, чтобы мы могли восстановить наши отношения». Однако Томас уверен, что все это — выдумки, не соответствующие действительности.



«Все было представлено так, будто дочь протягивала мне руку и надеялась сгладить наш конфликт, но это было совсем не так. Я имею право защищать себя», — объявил мужчина. В то же время никаких цитат и выдержек из письма, подтверждающих его слова, Томас Маркл не привел.

