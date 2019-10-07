Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

После слухов о смерти Анастасии Заворотнюк ее семья обратилась к общественности. Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк и ее семья обратились к общественности через директора артистки Стаса Христова и попросили прекратить спекуляции вокруг ее здоровья. «Анастасия Заворотнюк и ее окружение призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ», — отметил директор актрисы.

При этом он добавил, что Анастасия и ее семья не готовы комментировать ее здоровье. «Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи», — сказал директор Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев

Мы бы были рады верить «только официальной информации», но проблема в том, что ее нет. Все, что появляется в СМИ и касается состояния здоровья артистки, — слухи и домыслы. Сама же Заворотнюк пока ничего не прокомментировала и уже месяц хранит молчание.

Доподлинно известно только то, что в сентябре Анастасия перенесла вторую операцию на мозге — об этом рассказал телеканалу НТВ друг Заворотнюк, журналист Сергей Майоров.

«Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты ее гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — сказал Сергей.

А вот вся остальная информация, появляющаяся в СМИ, подлежит сомнению. Даже диагноз глиобластома, на который намекали эксперты в студиях телепрограмм, посвященных Анастасии, теперь не кажется на 100% достоверным. При глиобластоме (самом агрессивном раке головного мозга) человек проживет максимум 11 месяцев после операции по удалению опухоли, но ведь Майоров заявил о «надежде на то, что все может обойтись».

1 2 3 4 5 6 7 Семья Анастасии Заворотнюк просит прекратить спекуляцию на теме ее здоровья

Отметим, Анастасия Заворотнюк сейчас борется за жизнь в одной из клиник Москвы. По слухам, у звезды было уже все, что только можно: полиорганная недостаточность, кома, ИВЛ и другие страшные вещи. А 6 октября телеграм-канал «Только никому» со ссылкой на инсайдеров и точностью «98%» заявил, что Анастасия умерла в субботу. Вскоре представители артистки категорически опровергли эту информацию.