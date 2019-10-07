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Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

После слухов о смерти Анастасии Заворотнюк ее семья обратилась к общественности. Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк и ее семья обратились к общественности через директора артистки Стаса Христова и попросили прекратить спекуляции вокруг ее здоровья. «Анастасия Заворотнюк и ее окружение призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ», — отметил директор актрисы.

При этом он добавил, что Анастасия и ее семья не готовы комментировать ее здоровье. «Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи», — сказал директор Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев

Мы бы были рады верить «только официальной информации», но проблема в том, что ее нет. Все, что появляется в СМИ и касается состояния здоровья артистки, — слухи и домыслы. Сама же Заворотнюк пока ничего не прокомментировала и уже месяц хранит молчание.

Доподлинно известно только то, что в сентябре Анастасия перенесла вторую операцию на мозге — об этом рассказал телеканалу НТВ друг Заворотнюк, журналист Сергей Майоров. 

«Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты ее гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — сказал Сергей.

А вот вся остальная информация, появляющаяся в СМИ, подлежит сомнению. Даже диагноз глиобластома, на который намекали эксперты в студиях телепрограмм, посвященных Анастасии, теперь не кажется на 100% достоверным. При глиобластоме (самом агрессивном раке головного мозга) человек проживет максимум 11 месяцев после операции по удалению опухоли, но ведь Майоров заявил о «надежде на то, что все может обойтись».

Отметим, Анастасия Заворотнюк сейчас борется за жизнь в одной из клиник Москвы. По слухам, у звезды было уже все, что только можно: полиорганная недостаточность, кома, ИВЛ и другие страшные вещи. А 6 октября телеграм-канал «Только никому» со ссылкой на инсайдеров и точностью «98%» заявил, что Анастасия умерла в субботу. Вскоре представители артистки категорически опровергли эту информацию.

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07 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @a_zavorotnyuk/Instagram
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Анастасия Заворотнюк

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28 комментариев Добавить комментарий
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  • ))))))))))))))))))) шоу продолжается!!!

  • В любом случае-что бы не было-желаем здоровья!

  • Почему муж-ровесник выглядит лет на пять моложе её? Я была уверена что она старше Петра

  • Ну нет информации официальной - и не лезьте!! Везде нос свой всунуть нужно.

  • А официальные СМИ - это какие именно? Можно списочек выложить, плиз ?

  • Гость

    Почему муж-ровесник выглядит лет на пять моложе её? Я была уверена что она старше Петра

    Какая вообще разница, кто кого моложе? В наше время, то что он мужчина , она женщина, уже хорошо. Фото на яхте супер!

  • Ястреб

    ))))))))))))))))))) шоу продолжается!!!

    Третья часть марлезонского балета .. Скоро будем ставки делать на ее болезнь (

  • Разве существуют официальные СМИ? Все они-желтая пресса...

  • Хватит уже писать и гадать что там у нее. Человек серьезно болен.

  • Гость

    А официальные СМИ - это какие именно? Можно списочек выложить, плиз ?

    Присоединяюсь к вопросу.

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