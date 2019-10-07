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25-летняя дочь Кирилла Сафонова вышла замуж за ирландского финансиста в Израиле

Свершилось! Анастасия, дочь актера Кирилла Сафонова, связала себя узами брака. Ее избранником стал ирландец Стивен Мерфи. Звездный отец проводил наследницу к алтарю!
Кирилл Сафонов, Анастасия Сафонова
Кирилл Сафонов с дочерью Анастасией

46-летний Кирилл Сафонов является счастливым отцом двоих детей. В браке с первой супругой Еленой у него родилась дочь Анастасия. В марте 2019 года он стал отцом во второй раз: ему подарила сына певица Саша Савельева.

Анастасия Сафонова, Стивен Мерфи
Анастасия Сафонова и Стивен Мерфи

Анастасия на протяжении многих лет живет за границей. После развода родителей она некоторое время провела в Израиле, а затем перебралась в США. Там девушка и встретила своего будущего избранника, которым стал ирландский финансист Стивен Мерфи. Судя по всему, Кирилл одобрил выбор дочери: он даже размещал совместное фото влюбленных с подписью «Папа спокоен».

Анастасия Сафонова
Анастасия Сафонова в день свадьбы

Разумеется, актер не мог пропустить такое событие, как свадьба единственной дочери, он прибыл в Израиль вместе с супругой Сашей Савельевой и маленьким сыном Леоном. 6 октября Кирилл опубликовал селфи из Тель-Авива, где проходило торжество. Празднование состоялось в роскошном отеле The Setai, расположенном всего в 100 метрах от берега Средиземного моря.

Жених и невеста попросили своих гостей выключить мобильные телефоны на время церемонии, чтобы насладиться моментом, и заверили, что непременно поделятся профессиональными свадебными фотографиями позже.

Сафонов сохраняет теплые отношения с дочерью и часто делится ее успехами в социальных сетях. Ему действительно есть, чем гордиться! Анастасия стала успешной моделью, заключив контракт с агентством Wilhelmina Models. Ее часто можно видеть на обложках и разворотах модных журналов.

Добавим, что Анастасия и ее избранник обручились три года назад. Счастливая невеста устроила девичник в Нью-Йорке.

Поздравляем молодоженов!

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07 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kirill_safonov, @anastasiasaf, @sasha_savelieva/Instagram
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Кирилл Сафонов

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Очень красивая и породистая девушка. На Кендалл Дженнер похожа, только взгляд умнее и осмысленнее . Молодец, рада за неё!

  • Жених, конечно... м-да. Наверное, очень хороший человек...

  • Говорят девушки выбирают мужчин, похожих на отцов, а тут как то че то...

  • Ну не внешне же похожих на отцов выбирают, не надо так буквально воспринимать... А вообще- нормальный он, что в нем прямо ужасного? У других мировых моделей что- ли мужья прямо все красавцы? Мужчина должен быть умным и адекватным. Здоровым. Амбициозным и не лентяем. Желательно еще богатым. Ну , и любить свою женщину и детей.На этом все.

  • Как по мне папашка моложе жених выглядит.

  • Мохнатая фрикаделька

    Говорят девушки выбирают мужчин, похожих на отцов, а тут как то че то...

    действительно, выбирают мужчин похожих на отцов, которые любили дочку, баловали, на руках носили)) а не по внешности!

  • М..да...любовь зла.....

  • Тот случай, когда папаня моложе и красивее жениха...

  • КАкая красавица!!! Вау!! Вот уж правда не придраться.
    Кто такой сафонов знать не знаю уж написали бы приёмная дочь савельевой было б и то понятнее откуда такая взялась)))

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