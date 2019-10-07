25-летняя дочь Кирилла Сафонова вышла замуж за ирландского финансиста в Израиле

46-летний Кирилл Сафонов является счастливым отцом двоих детей. В браке с первой супругой Еленой у него родилась дочь Анастасия. В марте 2019 года он стал отцом во второй раз: ему подарила сына певица Саша Савельева.
Анастасия на протяжении многих лет живет за границей. После развода родителей она некоторое время провела в Израиле, а затем перебралась в США. Там девушка и встретила своего будущего избранника, которым стал ирландский финансист Стивен Мерфи. Судя по всему, Кирилл одобрил выбор дочери: он даже размещал совместное фото влюбленных с подписью «Папа спокоен».
Разумеется, актер не мог пропустить такое событие, как свадьба единственной дочери, он прибыл в Израиль вместе с супругой Сашей Савельевой и маленьким сыном Леоном. 6 октября Кирилл опубликовал селфи из Тель-Авива, где проходило торжество. Празднование состоялось в роскошном отеле The Setai, расположенном всего в 100 метрах от берега Средиземного моря.
Сафонов сохраняет теплые отношения с дочерью и часто делится ее успехами в социальных сетях. Ему действительно есть, чем гордиться! Анастасия стала успешной моделью, заключив контракт с агентством Wilhelmina Models. Ее часто можно видеть на обложках и разворотах модных журналов.
Добавим, что Анастасия и ее избранник обручились три года назад. Счастливая невеста устроила девичник в Нью-Йорке.
Поздравляем молодоженов!