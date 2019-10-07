Лолита ответила на появившуюся информацию о любовнице своего экс-мужа

В июле Лолита развелась с 44-летним Дмитрием Ивановым. Некоторые поклонники подозревали, что экс-супруг Милявской нашел другую женщину. По сообщениям СМИ, ею оказалась косметолог из Белоруссии. Лолита отреагировала на эту новость с присущей ей иронией.

Лолита и Дмитрий Иванов

Не так давно Лолита поведала о том, что тяжело переживает развод с теннисистом Дмитрием Ивановым. Она даже периодически пишет ему ночные смс-сообщения, в которых рассказывает о наболевшем.

Однако при этом Дмитрий Иванов долго не страдал. Лолита сообщила подписчикам, что он нашел утешение в объятиях другой женщины.

Ольга Кулиева, предполагаемая возлюбленная Дмитрия Иванова

Как сообщает Super, Дмитрий Иванов встречается с Ольгой Кулиевой. При этом их отношения начались, когда фитнес-тренер еще состоял в браке с певицей. Возлюбленная Иванова — владелица косметологической клиники в Москве.

В распоряжении издания оказались снимки со свадьбы друзей Иванова, на которых он запечатлен с эффектной брюнеткой. Когда у Лолиты спросили, что она думает по поводу этих фотографий, певица ответила в свойственной ей ироничной манере:

«Девушка симпатичная, ничего не скажешь, наверное, и богатая! Поздравляю новую “жертву”. Честно, для меня это не сюрприз, я — женщина взрослая, умная».

Звезда также намекнула на то, что материальное положение экс-супруга уступало ее собственному. Лолита отметила, что вещи, в которых щеголяет Дмитрий, включая нижнее белье и часы, приобрела она. Поэтому, по мнению Лолиты, одной из причин, по которой он быстро закрутил роман с Кулиевой, могла стать ее состоятельность.

Во всей этой истории удивило знаменитость лишь одно: то, как умело Дмитрий сохранял иллюзию того, что Лолита дорога ему даже после развода.

1 2 3 ... 9 В июле 2019 года Лолита развелась со своим пятым мужем — фитнес-тренером Дмитрием Ивановым

Добавим, что Дмитрий Иванов был пятым мужем Лолиты Милявской. Они поженились в 2010 году и развелись после девяти лет брака. Лолита воспитывает 21-летнюю дочь Еву, рожденную в союзе с шоуменом Александром Цекало.