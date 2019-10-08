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«Даже на ужин хожу на каблуках»: поклонники считают, что Виктория Боня приехала в Монако искать мужа

Виктория Боня продолжает радовать поклонников соблазнительными фотографиями со своего отдыха в Монако. Там она в основном носит красивые мини-платья, а сегодня призналась, что стала чаще ходить на каблуках. К чему бы это?
Виктория Боня
Виктория Боня

Телеведущая приехала с дочерью в Монте-Карло, чтобы та смогла увидеться с отцом. Последние несколько дней Виктория делится фотографиями из отпуска, на которых предстает в потрясающих нарядах, на каблуках и с вечерним макияжем. Теперь поклонники уверены, что звезда выбирает такие откровенные аутфиты неспроста.

Виктория Боня
Виктория Боня

Не секрет, что Монако славится своими шикарными отелями, ресторанами и казино, дорогими яхтами, а также обилием успешных представителей мужского пола, которые приезжают туда отдыхать.

Совсем недавно Виктория Боня заявила, что очень хочет выйти замуж. Может быть, она начала делать первые шаги к исполнению своей мечты?

Виктория Боня
Виктория Боня

На фото телеведущая позирует на фоне ночного города в прекрасном мини-платье серебристого оттенка. На ногах Виктории — блестящие босоножки, а завершает образ кожаная сумка с золотистыми вставками. 

В подписи под фотографией Боня призналась: «Даже на ужин хожу на каблуках! Когда такое было? И к чему бы это?». 

Виктория Боня
Виктория Боня

Поклонники оставили под постом огромное количество комплиментов и даже начали «пророчить» Виктории нового мужчину. «Ты — космос», «Красотка», «Каблуки — к новому мужчине», «Шикарная», — прокомментировали подписчики.

  • Виктория Боня
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    Виктория Боня все чаще стала появляться в откровенных нарядах и на каблуках
    Смотреть галерею

Надеемся, что у Виктории Бони получится воплотить все свои мечты в жизнь, а мы пожелаем ей успеха на этом пути.

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08 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото victoriabonya/Instagram
Теги

Виктория Боня

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • А что у нее на телефоне за штука белая, типа таблеток?

  • Она же там уже искала, забыла, что ли? )

  • Платья все очень красивые

  • За столько лет не нашла, а щас вдруг найдет..))) нуну.

  • Гость

    Платья все очень красивые

    В Монте-Карло сейчас 21-23 градуса в полдень , а вечера уже довольно прохладные, вдобавок дуют осенние морские ветра, а они совсем не теплые и очень сильные. Народец там уже по осеннему одет вообще-то. Скорее всего, это для нас фотосессии, а в реальной жизни она гораздо проще одета.

  • А чем дочь в это время занята? Неужели ей не надо учиться в школе в это время?

  • Чето у нее талия шире, чем грудь стала. Макароны штоль не туда пошли? А по размеру стопы четко видно насколько вытянуты ноги в фотошопе. Раза в полтора примерно. Где-то еще новые сандали стащила. Теперь будет в них 5 лет ходить, не снимая - и в пир, и в мир, и на родительское собрание. А то вдруг хде-то прынц поджидает, мечтая о сорокалетней нимфе с накладными волосьями и вставными зубами.

  • Зачем ей замуж? У нее же уже было множество мужей: пара футболистов, Смурфик, Андюран, и это далеко не полный список

  • Навеяло: "Все подружки по параам... В тишине разбрелися... Только я в этот вечеер... Засиделась однааа..." Плак-плак. Притулилась у газончика с тоской во взгляде, бедолага. никуда не пускают, никто никуда не зовет. И всегда и везде одна. И дочь такая же одинокая. Страшная жизнь.

  • На 9 фото хорошо видна реальная длина ног. В таком ракурсе их просто нельзя вытянуть. Бонька палится на каждом шагу).

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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