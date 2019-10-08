«Даже на ужин хожу на каблуках»: поклонники считают, что Виктория Боня приехала в Монако искать мужа

Виктория Боня продолжает радовать поклонников соблазнительными фотографиями со своего отдыха в Монако. Там она в основном носит красивые мини-платья, а сегодня призналась, что стала чаще ходить на каблуках. К чему бы это?

Виктория Боня

Телеведущая приехала с дочерью в Монте-Карло, чтобы та смогла увидеться с отцом. Последние несколько дней Виктория делится фотографиями из отпуска, на которых предстает в потрясающих нарядах, на каблуках и с вечерним макияжем. Теперь поклонники уверены, что звезда выбирает такие откровенные аутфиты неспроста.

Виктория Боня

Не секрет, что Монако славится своими шикарными отелями, ресторанами и казино, дорогими яхтами, а также обилием успешных представителей мужского пола, которые приезжают туда отдыхать.

Совсем недавно Виктория Боня заявила, что очень хочет выйти замуж. Может быть, она начала делать первые шаги к исполнению своей мечты?

Виктория Боня

На фото телеведущая позирует на фоне ночного города в прекрасном мини-платье серебристого оттенка. На ногах Виктории — блестящие босоножки, а завершает образ кожаная сумка с золотистыми вставками.

В подписи под фотографией Боня призналась: «Даже на ужин хожу на каблуках! Когда такое было? И к чему бы это?».

Виктория Боня

Поклонники оставили под постом огромное количество комплиментов и даже начали «пророчить» Виктории нового мужчину. «Ты — космос», «Красотка», «Каблуки — к новому мужчине», «Шикарная», — прокомментировали подписчики.

1 2 3 ... 10 Виктория Боня все чаще стала появляться в откровенных нарядах и на каблуках

Надеемся, что у Виктории Бони получится воплотить все свои мечты в жизнь, а мы пожелаем ей успеха на этом пути.