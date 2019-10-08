Дмитрий и Анастасия Тарасовы утомили подписчиков постоянной демонстрацией своей любви

Семья Тарасовых вновь оказалась в эпицентре народного негодования. Повод для критики оказался довольно неожиданным. На этот раз многочисленные фолловеры раздражены тем, что жизнь у звездной пары иногда даже «чересчур сладкая».

Анастасия Тарасова — заядлая пользовательница Инстаграма. Она часто балует подписчиков кадрами из своей повседневной жизни. Нередко на снимках 25-летней ростовчанки оказывается и ее муж — футболист Дмитрий Тарасов. Несмотря на то, что они поженились больше года назад, страсть между звездными супругами не утихает.

Об этом можно судить по обилию романтических фотографий на страницах Дмитрия и Анастасии. 7 октября знаменитость разместила в Инстаграме новый кадр, на котором она запечатлела себя с супругом в зеркале. Анастасия приобняла мужа, а Дмитрий с нежностью опустил ладонь супруге на колено.

«Когда очень понравилось спонтанное фото», — подписала фотографию девушка. Она также пожелала фолловерам доброй ночи и предупредила, что приготовила для них нечто интересное.

Казалось бы, после такого интригующего послания в комментариях должны были начать гадать, какой сюрприз их ждет на следующий день. Однако подписчики Анастасии вдруг переключились на другую тему, которую сочли более актуальной. Оказалось, не всем нравится, что 25-летняя знаменитость слишком часто делится романтическими снимками со своим супругом и выставляет свою личную жизнь напоказ.

«Зачем публичным людям постить каждую минуту фото про любовь? Не понимаю,честно. Держите счастье в тишине!», «Первый ребенок Дмитрия смотрит на эти фото и, как вы думаете, что чувствует?», «Перебор с любовью», — писали фолловеры.

В какой-то момент Анастасия не удержалась и попросила одну из возмущенных подписчиц постараться научиться радоваться за других людей.

1 2 3 ... 12 Дмитрий и Анастасия Тарасовы — одна из самых обсуждаемых звездных пар

Добавим, что Анастасия и Дмитрий Тарасовы поженились в январе 2018 года. Они воспитывают годовалую дочь Милану. В настоящее время Анастасия ждет второго ребенка.