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Дмитрий и Анастасия Тарасовы утомили подписчиков постоянной демонстрацией своей любви

Семья Тарасовых вновь оказалась в эпицентре народного негодования. Повод для критики оказался довольно неожиданным. На этот раз многочисленные фолловеры раздражены тем, что жизнь у звездной пары иногда даже «чересчур сладкая».
Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова

Анастасия Тарасова — заядлая пользовательница Инстаграма. Она часто балует подписчиков кадрами из своей повседневной жизни. Нередко на снимках 25-летней ростовчанки оказывается и ее муж — футболист Дмитрий Тарасов. Несмотря на то, что они поженились больше года назад, страсть между звездными супругами не утихает. 

Об этом можно судить по обилию романтических фотографий на страницах Дмитрия и Анастасии. 7 октября знаменитость разместила в Инстаграме новый кадр, на котором она запечатлела себя с супругом в зеркале. Анастасия приобняла мужа, а Дмитрий с нежностью опустил ладонь супруге на колено.

«Когда очень понравилось спонтанное фото», — подписала фотографию девушка. Она также пожелала фолловерам доброй ночи и предупредила, что приготовила для них нечто интересное.

Казалось бы, после такого интригующего послания в комментариях должны были начать гадать, какой сюрприз их ждет на следующий день. Однако подписчики Анастасии вдруг переключились на другую тему, которую сочли более актуальной. Оказалось, не всем нравится, что 25-летняя знаменитость слишком часто делится романтическими снимками со своим супругом и выставляет свою личную жизнь напоказ.

Анастасия Тарасова, Дмитрий Тарасов
«Зачем публичным людям постить каждую минуту фото про любовь? Не понимаю,честно. Держите счастье в тишине!», «Первый ребенок Дмитрия смотрит на эти фото и, как вы думаете, что чувствует?», «Перебор с любовью», — писали фолловеры.

В какой-то момент Анастасия не удержалась и попросила одну из возмущенных подписчиц постараться научиться радоваться за других людей. 

Добавим, что Анастасия и Дмитрий Тарасовы поженились в январе 2018 года. Они воспитывают годовалую дочь Милану. В настоящее время Анастасия ждет второго ребенка.

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08 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов

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21 комментарий Добавить комментарий
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  • Пусть лучше это, чем Соловьев.

  • Я не подписана, меня не утомляет. Пусть живут, как хотят. Меня они раздражают меньше, чем бкс:)))))))

  • Гость

    Пусть лучше это, чем Соловьев.

    А кто такой Соловьев?

  • Я согласна с тем, что их стало много и что они уж слишком ванильно демонстрируют свои отношения. Подписываться я на них не собираюсь, конечно, но даже здесь их слишком много.

  • борщ

  • Настя изгибается от восторга, или это ее крючит от счастья.

  • Пытаюсь представить, меня обнимает и целует муж, а я спонтанно преспонтанно делаю фото.

  • Какое у него усталое старое лицо...

  • Меня они не раздражают. Костенко гораздо приятнее и симпатичнее Бузовой.

  • Гость

    Пытаюсь представить, меня обнимает и целует муж, а я спонтанно преспонтанно делаю фото.

    Кудесница!

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