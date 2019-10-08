Дмитрий и Анастасия Тарасовы утомили подписчиков постоянной демонстрацией своей любви

Анастасия Тарасова — заядлая пользовательница Инстаграма. Она часто балует подписчиков кадрами из своей повседневной жизни. Нередко на снимках 25-летней ростовчанки оказывается и ее муж — футболист Дмитрий Тарасов. Несмотря на то, что они поженились больше года назад, страсть между звездными супругами не утихает.
Об этом можно судить по обилию романтических фотографий на страницах Дмитрия и Анастасии. 7 октября знаменитость разместила в Инстаграме новый кадр, на котором она запечатлела себя с супругом в зеркале. Анастасия приобняла мужа, а Дмитрий с нежностью опустил ладонь супруге на колено.
Казалось бы, после такого интригующего послания в комментариях должны были начать гадать, какой сюрприз их ждет на следующий день. Однако подписчики Анастасии вдруг переключились на другую тему, которую сочли более актуальной. Оказалось, не всем нравится, что 25-летняя знаменитость слишком часто делится романтическими снимками со своим супругом и выставляет свою личную жизнь напоказ.
В какой-то момент Анастасия не удержалась и попросила одну из возмущенных подписчиц постараться научиться радоваться за других людей.
Добавим, что Анастасия и Дмитрий Тарасовы поженились в январе 2018 года. Они воспитывают годовалую дочь Милану. В настоящее время Анастасия ждет второго ребенка.